YÖKDİL 2 BAŞVURU EKRANI AİS 2023 | YÖKDİL 2 başvuru tarihleri ne zaman? Başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? Hangi bankalara yatırılır?

YÖKDİL 2 BAŞVURU EKRANI 2023 | YDS'ye alternatif olarak Yükseköğretim Kurumları (YÖK) tarafından, ÖSYM iş birliğinde geliştirilen ve her yıl 2 kez yapılan YÖKDİL'in ikincisi için geri sayım devam ediyor. 27 Ağustos 2023 tarihinde yapılacak sınavın başvurularının başlamasıyla birlikte arama motorlarında araştırılan YÖKDİL 2 başvuru tarihleri ne zaman? Başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? Hangi bankalara yatırılır? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

2023 YÖKDİL 2 BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takviminde yer alan bilgiye göre, YÖKDİL/2 sınav başvuruları 11 Temmuz Salı günü başlayacak. 17 Temmuz Pazartesi günü sona erecek başvurularda, sınava katılmak isteyen adaylar, başvurularını ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden, 11 - 17 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapabilecek.

2023 YÖKDİL 2 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

2023 yılının ilk YÖKDİL sınavı 12 Mart 2023 tarihinde yapılmış ve başvuru ücreti 185 TL olarak belirlenmişti. YÖKDİL2'de de aynı ücretin geçerli olması beklenmektedir. Sınav kılavuzu yayımlandığında haberimiz güncellenecektir.

2023 YÖKDİL 2 BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

2023 YÖKDİL 2 BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILIR?

Sınav ücreti ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.

YÖKDİL-2 SINAV ÜCRETİNİ ÖSYM'NİN SİTESİNDEN YATIRMAK İÇİN TIKLAYIN

👉Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

👉Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

👉Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

👉Kuveyt Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

👉Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeleri

👉ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

👉Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

👉Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

Adayların sınav ücretini yatırırken banka görevlisine Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının (YDS) sınav ücretini yatıracağını, T.C. Kimlik Numarası ile ad ve soyadı bilgilerini söylemeleri yeterlidir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet aracılığıyla veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile de ücret yatırabilirler. Sınav ücretini yatıran adayların banka şubesinden ayrılmadan önce, kendilerine verilen banka dekontunu dikkatlice incelemeleri, bilgilerinde yanlışlık varsa bankadan ayrılmadan önce bu yanlışlığı mutlaka düzelttirmeleri gerekmektedir.

👉Yurt dışından sınava başvuru yapacak adaylar sınav ücretini, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin İnternet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaktır.