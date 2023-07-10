KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ BAŞPEHLİVANI KİM OLDU 2023? | 662. Kırkpınar şampiyonu belli oldu mu?

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde şampiyonun belirlenmesi için mücadele sürüyor. 662 yıldır devam eden dünyanın en uzun soluklu organizasyonunda adaylar Başpehlivan unvanı için yarışıyor. Türklerin ata sporu olarak bilinen yağlı güreşte son başpehlivanın kim olduğunu merak eden vatandaşlar arama motorlarında 'Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı kim oldu 2023? 662. Kırkpınar şampiyonu belli oldu mu?' sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

662. KIRKPINAR ŞAMPİYONU BELLİ OLDU MU?

662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı, İsmail Balaban'ı mağlup eden Yusuf Can Zeybek kazandı.

İsmail Balaban'ın Şahali Kurt, Mecit Yıldırım, Cengizhan Şimşek, Özkan Yıldırım ve Hüseyin Gümüşalan'ı, Yusuf Can Zeybek'in ise bir turu güreşmeden geçerek Rıza Yıldırım, Mustafa Taş, Fatih Atlı ve Mehmet Yeşil Yeşil'i yenerek geldiği finalde iki Antalyalı başpehlivan çayıra cazgırların anonsuyla davet edildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş ve Kırkpınar Güreş Ağası Seyfettin Selim çayıra inerek başpehlivanlara başarı diledi.

Balaban ve Zeybek kol bağlaması sonrası peşreve çıkarken, iki başpehlivan da izleyiciler tarafından coşkuyla karşılandı.

2013 ve 2017 yıllarında altın kemer kuşanan İsmail Balaban'la 2021 yılından bu yana Kırkpınar'da baş boyunda güreşen Yusuf Can Zeybek, yakın tarihte 24. Kumluca Yağlı Güreşleri ile 2. Kaş Yağlı Güreşleri'nde karşı karşıya gelmiş, bu müsabakaları Balaban kazanmıştı.

Meydan başhakemlerinden Kocaeli bölgesinden Olgay İnce'nin yönettiği müsabaka, İsmail Balaban'ın ataklarıyla başladı. Yusuf Can Zeybek, müsabakanın büyük bölümünü İsmail'in kasnağa ataklarını savuşturmakla geçirdi.

Karşılaşmanın 14. dakikasında kaşı açılan Yusuf Can Zeybek'e müdahale için sağlık ekipleri çayıra çağrıldı. Müdahale sırasında kısa süre duran güreş yeniden başladı. Müsabakanın 23. dakikasında İsmail Balaban'ın kasnaktan rakibinin bacağını yakalaması heyecanı yükseltti ancak Yusuf Can Zeybek'in atağı bertaraf etmesiyle güreş normal seyrine döndü.

Normal sürenin bitimine on dakika kala Yusuf Can Zeybek'e pasif güreştiği gerekçesiyle ihtar verildi. Bu karardan sonra güreş biraz daha hareketlense de 40 dakikalık normal sürede yeniş çıkmaması nedeniyle "altın puan" da denilen puan alanın kazanacağı bölüme geçildi.

Güreşe başlamadan başpehlivanların birbirine sarılmaları seyirciden büyük alkış aldı.

Müsabakanın 49'uncu dakikasında Yusuf Can Zeybek, İsmail Balaban'ın dalmasından faydalanarak rakibini bacağından yakalayıp düşürerek arkasına geçti ve aldığı puanla başpehlivanlığı kazanmayı başardı.

ŞİMŞEK-BALABAN GÜREŞİ NEFESLERİ KESTİ

Geçen yılın yarı finalinin rövanşı niteliğindeki İsmail Balaban ile Cengizhan Şimşek'in güreşi dikkat çekici müsabakalardan oldu. Geçen yıl kaybeden İsmail Balaban bu kez aynı hataya düşmemek için atak başladı. Ayaktaki oyunlarda çevik olan İsmail Balaban'ı Cengizhan Şimşek ara ara yerde oyuna çekti. Puanlama bölümünde de pehlivanlar riske girmemek için en net anı kovaladı. Müsabakada İsmail Balaban'a bir, Cengizhan Şimşek'e ise pasif güreşten iki ihtar verildi. Müsabakanın 97. dakikasında Balaban rakibini yenmeyi başardı.

Ali Gürbüz ile Özkan Yılmaz arasındaki güreşte ise sürpriz sonuç çıktı. Favori Ali Gürbüz müsabakanın 58. dakikasında rakibine yenildi.

Rakiplerini yenen Orhan Okulu, Hüseyin Gümüşalan, Kürşat Şevki Korkmaz, Özkan Yılmaz, Mehmet Yeşil Yeşil ve İsmail Balaban ile turu direkt geçen Fatih Atlı ve Yusuf Can Zeybek çeyrek finale yükseldi.

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ BAŞPEHLİVAN LİSTESİ

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son yıllarda finalde en çok Antalya'dan başpehlivanlar güreşiyor. Son yedi yılda başpehlivanlık final güreşi yapmaya hak kazanan 14 pehlivandan 11'i Antalya'dan geldi.