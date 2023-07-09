MEB GÖREVDE YÜKSELME SINAVI GİRİŞ BELGESİ 2023 | Görevde Yükselme Sınavı saat kaçta? Salona son giriş saati kaç? MEBBİS

MEB GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 2023 | MEB Görevde Yükselme Sınavı, Milli Eğitim Bakanlığı personeline, kariyerlerinde ilerlemelerine olanak tanıyan bir sınavdır. Bu sınav, öğretmenler ve diğer personellerin meslekleriyle ilgili teorik bilgi ve pratik becerilerini ölçen testlerden geçmelerini gerektirerek kıdemlerini yükseltmelerini sağlar. 2023 yılında yapılacak Görevde Yükselme Sınavları için tarih, 9 Temmuz 2023 Pazar olarak belirlendi. Peki Görevde Yükselme Sınavı saat kaçta? Salona son giriş saati kaç? İşte detaylar...

2023 MEB GÖREVDE YÜKSELME SINAVI SAAT KAÇTA?

Yazılı sınav, bu duyuruda belirtilen sınav merkezlerinde 09 Temmuz 2023 Pazar günü 1. oturumu saat 09.30'da (şube müdürlüğü), 2. oturumu 12.30'da (memur-şef) ve 3. oturumu 16.00'da (sayman) başlayıp, üç oturum olarak yapılacak ve her bir oturum 75 dakika sürecektir. Adaylara toplam 60 sorudan oluşan çoktan seçmeli test uygulanacak.

Kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı ve benzeri) hariç, çanta, cüzdan, cep telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları ile depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar, databank sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, doküman ile ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesnelerle sınav salonuna alınmayacaktır.

2023 MEB GÖREVDE YÜKSELME SINAVI SALONA SON GİRİŞ SAATİ KAÇ?

Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için adaylar en geç 30 dakika önce sınav giriş belgelerinde belirtilen salonda hazır bulunacaktır. Adaylar sınava gelirken yanlarında fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerinden birisi (üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, geçerlik süresi devam eden pasaport), kurşun kalem, kalemtıraş ve silgi bulunduracaklardır. Ayrıca adaylar yanlarında şeffaf şişe içerisinde su getirebileceklerdir.

Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içinde gelen adaylar sınava alınacak, bu adaylara ek süre verilmeyecektir. Sınavın ilk 30 dakikası tamamlanmadan ve sınav bitimine 15 dakika kala sınav salonu terk edilemeyecektir.

2023 MEB GÖREVDE YÜKSELME SINAVI GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

Fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerinden birisi (üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, geçerlik süresi devam eden pasaport, nüfus müdürlüklerince verilen fotoğraflı, barkodlu-karekodlu T.C. geçici kimlik belgesi) yanında olmayan adaylar kesinlikle sınava alınmayacaktır.

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