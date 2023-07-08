YAŞLILIK VE ENGELLİ AYLIĞINA ZAM | 2023 zamlı yaşlılık maaşı, engelli maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

YAŞLILIK VE ENGELLİ AYLIĞINA ZAM | 2023 yılı Temmuz ara zammıyla birlikte asgari ücret net 11 bin 402 TL'ye çıkarıldı. 6 aylık enflasyon farkının belli olmasının ardından enflasyona refah payı ve seyyanen zam da eklenirken emekli maaş zammı da yüzde 25'e yükseldi. Bu zamların ardından bir güzel haber de yaşlı ve engelli maaşı alanlara geldi. Peki 2023 yaşlılık maaşı, engelli maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

2023 YAŞLILIK MAAŞI, ENGELLİ MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından yapılan açıklamada, memur maaş katsayısında yapılan düzenleme sonrası sosyal yardım programlarının aylık ödemelerini artırdıkları bildirildi.

Bakan Göktaş açıklamasında, "Yaşlı aylığı 2 bin 348 TL, yüzde 40-69 arası engelli aylığı 1874 TL, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı 2 bin 811 TL'ye yükseldi" ifadelerini kullandı.

2023 ZAMLI YAŞLILIK MAAŞI NE KADAR OLDU?

Temmuz ara zammının ardından yaşlı aylığı 2 bin 348 TL'ye yükseldi.

2023 ZAMLI ENGELLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Temmuz ara zammının ardından engelli maaşları şöyle oldu: