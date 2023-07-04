MANİSA LİSE TABAN PUANLARI 2023 | LGS Manisa taban puan yüzdeleri, başarı sıralamaları ve kontenjanlar

MANİSA LİSE TABAN PUANLARI 2023 | 1 milyonu aşkın 8. sınıf öğrencisinin katıldığı Liselere Geçiş Sınavı'nda tercihler başladı. 4 Haziran Pazar günü yapılan sınavın ardından, Manisa'da gitmek istedikleri okulları belirleyecek olan öğrenciler, arama motorlarında Manisa LGS Taban Puanları araştırması yapıyor. İşte Manisa lise taban puanları 2023, LGS taban puan yüzdeleri, başarı sıralamaları ve kontenjanlar...
MANİSA LGS TABAN PUAN YÜZDELERİ, BAŞARI SIRALAMALARI VE KONTENJANLAR
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı kılavuza göre, 4 Haziran Pazar günü yapılan sınavın ardından tercihler ise 3-19 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Adaylar, tercihleri Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden yapabilecekleri gibi bağlı bulundukları okulda da tercih işlemleri gerçekleştirilebilecek.
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NOT: Sıralama tercih kodu, okul adı, okul türü, alan, yabancı dil, taban puan, taban yüzde, tavan puan ve tavan yüzde şeklinde ilerlemektedir.
MANİSA İLÇELERE GÖRE LİSE TABAN PUANLARI
- 49950 YUNUSEMRE Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce 471,3731 0,95 493,0888 0,08
- 50803 TURGUTLU Halil Kale Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce 458,901 1,94 482,3488 0,35
- 50236 AKHİSAR Macide-Ramiz Taşkınlar Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce 451,3108 2,69 490,1226 0,11
- 50080 YUNUSEMRE TOBB Bülent Koşmaz Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce 444,8658 3,39 470,3063 1,02
- 39963 SOMA Soma Borsa İstanbul Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce 433,032 4,85 476,6386 0,63
- 49731 ALAŞEHİR Alaşehir Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce 425,4738 5,88 462,2161 1,66
- 41111 DEMİRCİ Necip Fazıl Kısakürek Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce 402,7626 9,46 461,5048 1,72
- 39844 YUNUSEMRE Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce 395,5178 10,72 435,5533 4,53
- 41059 SALİHLİ Salihli Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce 358,1767 18,47 417,3073 7,1
- 50769 ŞEHZADELER Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 435,6526 4,52 469,0878 1,12
- 50717 YUNUSEMRE Fatih Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 426,9953 5,66 447,7344 3,07
- 49602 SALİHLİ Salihli Mehmetçik Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 397,4509 10,38 453,6052 2,45
- 38058 AKHİSAR Akhisar Şeyh İsa Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 378,0751 14,07 448,4577 2,99
- 38245 SOMA Soma Cemil Meriç Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 369,3996 15,9 432,4074 4,93
- 41920 ALAŞEHİR Ahmet Altan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 353,0708 19,71 423,2072 6,21
- 41482 SARUHANLI Saruhanlı Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 344,7724 21,82 422,757 6,27
- 38105 KULA Kula Bekir Sacide Keleşoğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 340,0943 23,08 416,539 7,22
- 38309 TURGUTLU Turgutlu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 328,26 26,51 446,4193 3,22
- 41828 SELENDİ Selendi Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 310,4086 32,4 389,4197 11,83
- 42071 KIRKAĞAÇ Eczacı Engin Ümmetoğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 251,3293 59,48 378,2776 14,03
- 40034 DEMİRCİ Demirci Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 342,2216 22,5 474,4286 0,75
- 41019 AKHİSAR Hilaliye Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 338,4509 23,53 463,2152 1,57
- 49327 SOMA Ali Uzunoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 323,6906 27,95 459,9998 1,84
- 41063 AKHİSAR Hilaliye Şahin Yılmaz Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 307,0876 33,6 417,28 7,1
- 39893 YUNUSEMRE Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 287,0626 41,52 417,5346 7,07
- 40108 SALİHLİ Şahin Şen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 268,0661 50,4 385,6585 12,56
- 65507 ŞEHZADELER Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 251,3129 59,48 396,5827 10,53
- 65505 KIRKAĞAÇ Kırkağaç Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 248,3842 61,21 384,2551 12,83
- 50466 ALAŞEHİR Alaşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 247,1075 61,98 346,4867 21,38
- 50410 AKHİSAR Akhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 238,4703 67,39 337,7677 23,72
- 65506 SALİHLİ Şehit Mustafa Serin Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 199,892 92,36 323,5769 27,99
- 50366 YUNUSEMRE Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 179,9955 98,52 377,6168 14,17
- 49399 TURGUTLU Turgutlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 173,4604 99,28 379,7868 13,72
- 65508 YUNUSEMRE Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 211,9575 85,39 387,7571 12,15
- 50076 YUNUSEMRE Merkez Efendi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI İngilizce 344,6319 21,86 392,6818 11,23
- 39895 YUNUSEMRE Çukurova Kimya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 292,0288 39,42 347,6424 21,07
- 40049 SALİHLİ Salihli Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 280,7597 44,3 357,2077 18,7
- 49612 YUNUSEMRE Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI İngilizce 270,4678 49,2 394,5953 10,88
- 40072 YUNUSEMRE Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 265,491 51,72 347,4815 21,11
- 40094 TURGUTLU Hasan Ferdi Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 260,8042 54,17 331,1446 25,63
- 39786 ŞEHZADELER Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 256,1026 56,76 336,6557 24,03
- 50487 AKHİSAR Aliya İzzetbegoviç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI İngilizce 255,0092 57,37 335,4162 24,38
- 40096 ŞEHZADELER Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 249,2821 60,67 341,2605 22,76
- 50532 TURGUTLU Hasan Ferdi Turgutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 248,5094 61,13 347,6279 21,07
- 39859 AKHİSAR Kayhan Ergun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 231,6039 71,96 315,8853 30,51
- 49333 YUNUSEMRE Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı PLASTİK TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 226,7156 75,31 269,1841 49,83
- 50351 SOMA Soma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı MADEN TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 218,2916 81,13 362,1374 17,53
- 49714 TURGUTLU Cahit Gönlübol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ ALANI İngilizce 202,5321 91,01 300,8551 35,93
- 49810 SALİHLİ Salihli Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 183,4976 97,9 270,5485 49,15