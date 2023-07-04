LGS TERCİH EKRANI 2023 | LGS tercihleri nasıl yapılır? - Anadolu, Fen, Anadolu Meslek, Sağlık Meslek Lisesi tercih

LGS TERCİH EKRANI 2023 | Liselere Geçiş Sınavı olan LGS'nin 4 Haziran Pazar günü tamamlanmasının ardından sonuçlar belli oldu. Puanlarını öğrenen lise adayları, LGS Tercih Kılavuzu'nun da açıklanmasıyla tercih işlemlerine 3 Temmuz Pazartesi gününden itibaren başlıyor. 19 Temmuz Çarşamba gününe kadar yapılacak olan tercihler hakkında arama motorlarında 'LGS tercihleri nasıl yapılır? - Anadolu, Fen, Anadolu Meslek, Sağlık Meslek Lisesi tercihleri nasıl yapılır?' sorularının cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...

LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

LGS tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır. Onaylatılmayan tercih listelerinin geçerliliği olmayacaktır.

e-OKUL 2023 MEB LGS TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ANADOLU, FEN, ANADOLU MESLEK, SAĞLIK MESLEK LİSESİ TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Tüm öğrenciler, sınava giren ve Merkezî Sınav Puanına sahip olanlar da dahil olmak üzere, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercih yapmak zorundadır. Yerel Yerleştirme ile Öğrenci Alan Okullar ekranında tercih yapılmadığı takdirde, öğrenciler Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar tercih ekranına erişemeyecektir.

LGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

Öğrenciler, Merkezî Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullar, Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapabileceklerdir. Merkezî Sınava girmeyen öğrenciler ise Yerel Yerleştirme ile Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 2 grupta tercih yapabilecektir.

2023 MEB LGS YETENEK SINAVI İLE ÖĞRENCİ ALAN OKULLARA BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN

Öğrenciler, ilk olarak Yerel Yerleştirme ile Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih yapacaklardır. Yerel yerleştirme tercihleri için en fazla 5 okul seçeneği bulunmaktadır, ancak öğrenciler, Kayıt Alanından ilk 3 okulu seçmek şartıyla en fazla 5 okul tercihinde bulunabilecektir. Tercihlerde aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla 3 okul seçilebilecektir.

Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kaydı tamamlanan öğrenciler, istedikleri takdirde Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ekranından en fazla 10 okul ve Pansiyonlu Okullar tercih ekranından da en fazla 5 okul olmak üzere toplamda 20 okul tercihinde bulunabilecektir.

Elektronik ortamda tercih işlemlerini gerçekleştiremeyen öğrenciler için okul müdürlükleri, velinin talebi üzerine, velinin doldurup imzalayarak verdiği "Yerleştirme Tercihleri İçin Ön Çalışma Formu EK-1"e bağlı kalarak veli adına tercih işlemlerini yapacaktır. (20 Temmuz 2022 saat 17.00'ye kadar)