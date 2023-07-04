KONYA LİSE TABAN PUANLARI 2023 | LGS Konya taban puan yüzdeleri, başarı sıralamaları ve kontenjanlar

KONYA LİSE TABAN PUANLARI 2023 | 1 milyonu aşkın 8. sınıf öğrencisinin katıldığı Liselere Geçiş Sınavı'nda tercihler başladı. 4 Haziran Pazar günü yapılan sınavın ardından, Konya'da gitmek istedikleri okulları belirleyecek olan öğrenciler, arama motorlarında Konya LGS Taban Puanları araştırması yapıyor. İşte Konya lise taban puanları 2023, LGS taban puan yüzdeleri, başarı sıralamaları ve kontenjanlar...
KONYA LGS TABAN PUAN YÜZDELERİ, BAŞARI SIRALAMALARI VE KONTENJANLAR
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı kılavuza göre, 4 Haziran Pazar günü yapılan sınavın ardından tercihler ise 3-19 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Adaylar, tercihleri Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden yapabilecekleri gibi bağlı bulundukları okulda da tercih işlemleri gerçekleştirilebilecek.
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NOT: Sıralama tercih kodu, okul adı, okul türü, alan, yabancı dil, taban puan, taban yüzde, tavan puan ve tavan yüzde şeklinde ilerlemektedir.
KONYA İLÇELERE GÖRE LİSE TABAN PUANLARI
- 49852 MERAM Meram Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce 475,5323 0,68 500 0,01
- 49608 KARATAY Karatay Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce 461,2085 1,74 477,1568 0,58
- 49629 SELÇUKLU Selçuklu Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce 450,7647 2,74 474,3542 0,76
- 50111 EREĞLİ Ereğli Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce 431,1756 5,1 493,4272 0,05
- 50460 SEYDİŞEHİR Şehit Muhsin Kiremitçi Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce 425,8211 5,83 477,1354 0,58
- 40019 AKŞEHİR Akşehir Hacı Sıddıka Baysal Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce 418,4209 6,93 485,866 0,23
- 49540 BEYŞEHİR Fetullah Bayır Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce 415,9616 7,31 478,2974 0,53
- 50229 ILGIN Ilgın Ticaret Borsası Fen Lisesi Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) İngilizce 406,9808 8,74 474,7166 0,73
- 50284 KARATAY Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce 395,682 10,68 422,2801 6,34
- 39967 AKŞEHİR Akşehir Tarık Buğra Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce 337,9846 23,66 391,1041 11,5
- 50287 EREĞLİ İvriz Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce 322,6256 28,29 393,1111 11,15
- 40796 AKŞEHİR Akşehir Tarık Buğra Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce 342,6099 22,39 406,888 8,76
- 40797 EREĞLİ İvriz Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi İngilizce 323,6999 27,95 416,2379 7,26
- 49500 MERAM Meram Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 447,4182 3,11 474,9379 0,73
- 50272 SELÇUKLU Selçuklu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 433,9774 4,73 457,5046 2,08
- 49845 SELÇUKLU Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 430,3707 5,21 457,5939 2,07
- 49260 SELÇUKLU Dolapoğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 422,8385 6,26 434,0005 4,73
- 49261 SELÇUKLU Dolapoğlu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Almanca 421,2843 6,49 424,8503 5,97
- 50693 KARATAY Karatay TOKİ Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 412,0224 7,91 439,2625 4,07
- 50227 MERAM Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 401,5729 9,66 441,8444 3,75
- 50498 KARAPINAR Karapınar İbrahim Gündüz Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 357,2297 18,69 456,1143 2,21
- 50664 CİHANBEYLİ Cihanbeyli Güven Belgin Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 333,1465 25,04 448,4703 2,99
- 50821 BOZKIR Bozkır Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 327,6536 26,69 409,9707 8,24
- 50330 ÇUMRA Haydar-Fadim Kocaer Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 318,0883 29,77 431,0567 5,11
- 40995 KULU Kulu Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 309,6335 32,67 444,8673 3,39
- 38037 KADINHANI Kadınhanı Zeki Altındağ Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi İngilizce 309,6313 32,68 404,428 9,18
- 50699 SELÇUKLU Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 427,9859 5,53 452,7524 2,54
- 47201 SELÇUKLU Mustafa Büyükkaplan Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 400,6792 9,81 466,9792 1,27
- 50774 KARATAY Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 390,3826 11,64 427,1677 5,64
- 49652 MERAM Şükrü Doruk Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 382,8382 13,11 423,6785 6,14
- 50172 SELÇUKLU Ayşe - Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 360,9608 17,82 422,5427 6,3
- 49865 KARATAY Prof.Dr.Ömer Dinçer Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 359,8416 18,08 417,8688 7,02
- 49551 KARATAY Hacıveyiszade Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 359,6659 18,12 404,2764 9,2
- 50255 SELÇUKLU Uluslararası Mevlana Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 353,2014 19,67 402,2009 9,55
- 49593 MERAM Şehit Mehmet- Lütfi Gülşen Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 341,6473 22,65 383,4044 13
- 49623 AKŞEHİR Şehit Zeynep Sağır Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 334,27 24,72 414,2985 7,56
- 41042 ILGIN Ilgın Şehit Bekir Şenyiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 310,7173 32,3 386,1573 12,46
- 40963 ÇUMRA Çumra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 301,2547 35,78 382,0338 13,27
- 49615 EREĞLİ Şehit Emre Dut Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 279,2357 45 404,1929 9,22
- 50775 KARAPINAR Osman Hulusi Ateş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 277,4997 45,82 357,152 18,72
- 49255 EREĞLİ Şehit Nurullah Seçen Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 277,0955 46,01 406,0344 8,91
- 65502 SARAYÖNÜ Mehmet Büyükeğen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 256,7854 56,39 419,1074 6,82
- 40964 KULU Kulu Şehitleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 246,0103 62,66 307,5247 33,43
- 65503 YUNAK Yunak Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 242,9372 64,56 351,3263 20,14
- 65500 KADINHANI Ziya Aydın Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 239,11 66,98 334,6347 24,61
- 41077 DOĞANHİSAR Doğanhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 235,9384 69,05 416,386 7,24
- 40962 ÇUMRA Çumra Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 233,5117 70,66 331,4532 25,54
- 41004 CİHANBEYLİ Cihanbeyli Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 214,5277 83,69 333,0746 25,06
- 50342 SEYDİŞEHİR Seydişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 213,4233 84,44 380,3067 13,62
- 65534 KARATAY Türk Anadolu Vakfı Hafız Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi HAFIZLIK PROJESİ (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) İngilizce 196,3187 93,98 381,9582 13,29
- 39668 BEYŞEHİR Şehit Türkan Tekin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 190,777 96,03 375,2612 14,66
- 50698 SELÇUKLU Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI İngilizce 452,8122 2,53 495,0615 0,03
- 50215 MERAM Tahir Büyükkörükçü Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI Arapça 383,4093 13 456,0718 2,21
- 65501 KARATAY Hacıveyiszade Anadolu İmam Hatip Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI Farsça 330,189 25,92 390,342 11,65
- 40922 SELÇUKLU ASELSAN Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 431,1551 5,1 458,6756 1,96
- 40923 SELÇUKLU ASELSAN Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 422,7222 6,28 473,7082 0,79
- 49752 SELÇUKLU Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI İngilizce 395,3582 10,75 436,9971 4,35
- 49735 SELÇUKLU Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 376,1666 14,47 407,2613 8,69
- 49795 SELÇUKLU Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI İngilizce 374,4161 14,83 410,3532 8,18
- 50279 SELÇUKLU Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı METAL TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 358,1899 18,47 382,2609 13,22
- 49859 SELÇUKLU Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI İngilizce 337,8065 23,71 390,96 11,53
- 49833 SELÇUKLU Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI İngilizce 335,8426 24,26 395,6303 10,69
- 39828 SELÇUKLU Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 322,4335 28,35 395,4803 10,72
- 50434 SELÇUKLU Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI İngilizce 322,2755 28,4 377,3588 14,23
- 39803 KARATAY Karatay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ADALET ALANI İngilizce 320,1658 29,09 404,218 9,21
- 50186 SELÇUKLU Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI İngilizce 311,9897 31,85 381,3928 13,4
- 49376 MERAM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI İngilizce 304,9185 34,4 385,0063 12,69
- 49370 MERAM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 302,9935 35,12 355,2534 19,18
- 50545 SELÇUKLU Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 294,1532 38,55 363,7353 17,16
- 49335 MERAM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 293,8665 38,66 420,8765 6,55
- 50625 SELÇUKLU Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 292,4644 39,24 348,7487 20,78
- 50824 EREĞLİ Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı UÇAK BAKIM ALANI İngilizce 283,5618 43,05 362,119 17,54
- 40080 SELÇUKLU Selçuklu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 281,8801 43,81 357,0221 18,75
- 39929 MERAM Meram Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 279,9055 44,69 361,4464 17,7
- 50684 SELÇUKLU Öztekinler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI İngilizce 241,3462 65,55 311,8953 31,88
- 40144 BEYŞEHİR Huğlu Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 240,1869 66,3 364,9754 16,89
- 49354 KARATAY Kılıçarslan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 239,9411 66,45 326,5204 27,04
- 50177 SELÇUKLU Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı HARİTA-TAPU-KADASTRO ALANI İngilizce 237,1942 68,22 307,0362 33,61
- 40168 KARATAY Karatay Aykent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI İngilizce 230,889 72,45 326,5543 27,03
- 40024 EREĞLİ Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 227,24 74,95 300,723 35,98
- 50539 BEYŞEHİR Üzümlü Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 201,8591 91,38 321,2401 28,74
- 50355 SELÇUKLU Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 199,0369 92,78 277,3842 45,88
- 72352 EREĞLİ İvriz Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı TARIM ALANI İngilizce 190,6531 96,07 308,1427 33,2
- 50662 KARATAY Karatay Aykent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI İngilizce 177,641 98,84 304,4078 34,59
- 72351 EREĞLİ İvriz Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SAĞLIĞI İngilizce 166,7293 99,68 332,9848 25,09
- 65448 KARATAY Celaleddin Karatay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı LABORATUVAR HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) İngilizce 235,8412 69,11 338,3672 23,55
- 65458 KARATAY Celaleddin Karatay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SAĞLIĞI (SINAVLI) İngilizce 229,0601 73,7 384,5371 12,78
- 65446 KARATAY Celaleddin Karatay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı TARIM ALANI İngilizce 227,4694 74,79 317,8202 29,86
- 40150 EREĞLİ TOKİ Şehit Hidayet Erdoğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) İngilizce 227,4109 74,83 351,4829 20,09
- 40906 KARATAY Karatay Borsa İstanbul Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) İngilizce 217,1524 81,91 367,9079 16,23
- 49760 EREĞLİ TOKİ Şehit Hidayet Erdoğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) İngilizce 202,8366 90,85 301,6011 35,64
- 41053 ÇUMRA Çumra Çatalhöyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı TARIM ALANI İngilizce 199,3238 92,64 333,6 24,91
- 40905 KARATAY Karatay Borsa İstanbul Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı KONAKLAMA ve SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) İngilizce 188,7242 96,64 350,717 20,28