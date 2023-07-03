Haberler Haberler AÖF YAZ OKULU KAYIT EKRANI 2023 | AÖF yaz okulu ücreti, fiyatları nedir? Kaç ders seçilir? Nasıl kayıt yapılır?

AÖF YAZ OKULU KAYIT EKRANI 2023 | AÖF yaz okulu ücreti, fiyatları nedir? Kaç ders seçilir? Nasıl kayıt yapılır?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde eğitim gören kişiler, final sonuçlarının açıklanmasının ardından yaz okulu ile ilgili araştırmalara başladı. 3 Temmuz itibarıyla alınmaya başlanacak olan yaz okulu kayıtları hakkında arama motorlarında 'AÖF yaz okulu ücreti, fiyatları nedir? Kaç ders seçilir? Nasıl kayıt yapılır?' sorularının cevabı araştırılıyor. İşte AÖF yaz okulu kayıt ekranı ve merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2023 Pazartesi 08:10 Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2023 Pazartesi 08:14
AÖF YAZ OKULU KAYIT EKRANI 2023 | AÖF yaz okulu ücreti, fiyatları nedir? Kaç ders seçilir? Nasıl kayıt yapılır?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'ne kayıt yaptırmak isteyenler için beklenen tarih geldi. 3-7 Temmuz tarihleri arasında yapılacak olan kayıt işlemleriyle birlikte AÖF yaz okulu ücreti, fiyatları nedir? Kaç ders seçilir? Nasıl kayıt yapılır? sorularının cevabı da merak konusu oldu. İşte AÖF yaz okulu kayıt ekranı ve tüm detaylar...

AÖF YAZ OKULU ÜCRETİ, FİYATLARI NEDİR?

Yaz Okulu için belirlenen 1 saatlik azami ders ücretlerinin, öğrencilerin ders alacakları birimlere göre hesaplanmış hali verilmektedir.

Öğrencilerin 1 Saatlik Ders için Ödeyeceği Ücret =Azami Ders Ücreti×14 (Bir Eğitim-Öğretim Dönemi 14 Haftadan Oluşmaktadır.)

👉1 saat için örnek hesaplama = 7 × 2 = 14 × 2,11 = 29,54 (Hafta) × (Dönem) = (Hafta) × (Azami Ders Ücreti) = (TOPLAM)

👉4 saatlik bir ders için örnek hesaplama = 29,54×4 = 118,16 TL

AÖF YAZ OKULU KAÇ DERS SEÇİLİR?

Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla beş ders seçebilir. Ders seçimi aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu, Ders Seçim (Ekle/Sil) bağlantısından yapılacaktır.

2023 AÖF YAZ OKULU KAYIT EKRANI İÇİN TIKLAYIN

AÖF YAZ OKULU NASIL KAYIT YAPILIR?

Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2022-2023 Öğretim Yılı Yaz Okulu ücretini yukarıda belirtilen tarihler arasında Ziraat Bankası aracılığıyla aşağıdaki ödeme yöntemlerinden biriyle gerçekleştirebilir;

Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme

İnternet Bankacılığı ile Ödeme

ATM'den Ödeme (Kartlı/Kartsız)

Mobil Bankacılık ile Ödeme

Ödemeler, 7 Temmuz 2023 tarihinde saat 22.30'a kadar yapılabilecektir. 07 Temmuz 2023 tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyecek ve yaz okulu kayıt işlemi yapılmayacaktır. Yaz okulu kayıt süresi kesinlikle uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun, Yaz Okulu ücretini ödemeyen öğrenciler, 2022-2023 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt hakkını kaybeder.

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