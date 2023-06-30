Haberler Haberler Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Kırkpınar Yağlı Güreşleri ile ilgili bilinmesi gerekenler

Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Kırkpınar Yağlı Güreşleri ile ilgili bilinmesi gerekenler

Kültürümüzde büyük bir yeri bulunan Kırkpınar Yağlı Güreşleri, rekor katılım ile 662. kez düzenlenecek. Her yıl büyük ilgi gören Kırkpınar Yağlı Güreşleri, bu yıl da gündemde. Büyük ilgi sosyal medya ve arama motorlarına da yansıdı. Kırkpınar Yağlı Güreşleri programını, yayınlanacağı kanalı ve diğer detaylar merak ediliyor. Peki, Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Ödül ne kadar?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2023 Cuma 17:10 Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2023 Cuma 17:20
Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Kırkpınar Yağlı Güreşleri ile ilgili bilinmesi gerekenler

Kırkpınar Yağlı Güreşleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Müsabakalar öncesinde merak edilen tüm konular arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ödül ne kadar?

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 7-9 Temmuz 2023 tarihleri arasında canlı yayınla TRT Spor'da ekranlara gelecek. Er Meydanı'nda güreşler 7 Temmuz Cuma günü saat 09.00'da başlayacak.

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KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ'NİN TARİHİ

Tarihi kaynaklara göre Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başlangıcı, Rumeli'nin fethini gerçekleştirecek akıncıların öncü kuvvetlerini oluşturan 40 namlı askerin, mola zamanlarında hem eğlenmek hem de kuvvetten düşmemek için bir anlamda idman saydıkları güreşe tutuşmalarına dayanıyor.

Şu anda Yunanistan'ın topraklarında kalan Simavna'da (Samona) mola sırasında Ali ve Selim adındaki iki kardeş, saatlerce güreşmesine rağmen yenişemez. Israrla birbirlerini kündeye getirmek üzere yaptıkları mücadelede her ikisi de oldukları yerde canlarını verir.

Akıncılar, iki kardeşi bir söğüt ağacının altına defnedip, vazifeleri gereği yollarına devam eder. Yıllar sonra akıncılar, arkadaşlarının mezarını ziyaret için gittiklerinde, iki pehlivanın mezarlarının bulunduğu yerde bir pınar görürler ve burası artık "Kırkpınar" olarak anılır.

Edirne'yi fetheden 1. Murat'ın güreşçiler tekkesi kurması sonrası, dönemin başkenti olan bu şehirde her yıl güreş yapılması gelenek haline gelir.

Osmanlı-Rus Savaşı, Balkan Savaşı ve 1. Dünya Savaşı sırasında kesintiye uğrayan organizasyon, geçmişte Kırkpınar ağaları tarafından düzenlenirken, 1946 yılından bu yana gerçekleştiriliyor.

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ'Nİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER!

1) Kırkpınar ağaları organizasyonu düzenler. Pehlivanları çağırır, yarışmaları düzenler, konukları ağırlar, yemek ve konaklama dahil birçok konuda belirleyici kişidir.

2) Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Kırkpınar Çayırı'nın Balkan savaşlarında Yunanistan'a geçmesi ile birlikte, Edirne'nin Sarayiçi bölgesinde düzenlenmektedir. Bölgeye 'Er Meydanı' adı verilir.

3) Yarışmacılara 'Pehlivan' denir. Yarışmayı kazanmış olanlara 'Başpehlivan' ünvanı verilir ve altın kemer takılır. Bu ünvanı 3 yıl koruyabilen başpehlivan altın kemerin sahibi olmaktadır.

4) Müsabakalar müzik, mani ve dualar eşliğinde yapılmaktadır. Cazgır adı verilen ve bir nevi spiker görevini üstlenen sunucu, rakip pehlivanları er meydanına çağırır.

5) Pehlivanların ekipmanına Kispet adı verilir. Kispet manda, dana ve malak derisinden yapılan pantolondur.

TOPLAM 3 MİLYON TL PARA ÖDÜLÜ

Cumhuriyetin 100. yılına denk gelen 662. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı bu yıl 1 milyon TL'lik para ödülünün sahibi olacak. Başpehlivan ikincisine 250 bin TL, başpehlivan üçüncüsü olacak 2 güreşçiye de 125'şer bin TL para ödülü verilecek. Tüm boylarda dereceye girecek olan başpehlivanlara verilecek olan para ödülü, yolluk ve tur ücretleri ile bu yıl 3 milyon TL'ye ulaşacak.

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ'Nİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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