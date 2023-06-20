Haberler Haberler MSÜ MÜLAKAT NE ZAMAN 2023? | MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu 2 seçim aşaması, mülakatları hangi tarihte yapılacak?

MSÜ MÜLAKAT NE ZAMAN 2023? | MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu 2 seçim aşaması, mülakatları hangi tarihte yapılacak?

Milli Savunma Üniversitesi'nde eğitim görmek isteyen ve ilk seçim aşamasını başarıyla tamamlayan adaylar, mülakat tarihlerini araştırmaya başladı. Kara, Hava, Deniz Harp Okulu'nun kadın ve erkek öğrenci; Astsubay Meslek Yüksekokullar ise sadece erkek öğrenci alımı yaptığı bilinirken bilinirken arama motorlarında araştırılan MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu 2 seçim aşaması, mülakatları hangi tarihte yapılacak? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2023 Salı 14:53 Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2023 Salı 15:20
MSÜ MÜLAKAT NE ZAMAN 2023? | MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu 2 seçim aşaması, mülakatları hangi tarihte yapılacak?

MSÜ MÜLAKAT NE ZAMAN 2023? | Milli Savunma Üniversitesi'nin Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri'nde eğitim görmek isteyen adaylar, tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından 2. seçim aşaması olan mülakat tarihlerini araştırıyor. Peki MSÜ mülakat ne zaman 2023? MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu 2 seçim aşaması, mülakatları hangi tarihte yapılacak?

MSÜ KARA, HAVA, DENİZ HARP OKULU 2 SEÇİM AŞAMASI, MÜLAKATLARI HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

MSÜ'nün Twitter adresinden yapılan açıklamada, tercih sonuçlarının adayların erişimine açıldığı kaydedildi. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır.

MSÜ EK YERLEŞTİRME SÜRECİ NASIL OLACAK?

"Ek Yerleştirme" sürecinde intibak eğitimlerinin belirlenen zamanda ve etkin olarak icrası ile Harp Okulları ve Asb.MYO'ların belirlenen zamanda eğitim ve öğretime başlayabilmesi maksadıyla okullardaki eksik kontenjanlarda tercih önceliğine bakılmaksızın tercihleri arasında bulunması halinde sırası gelen adaylar ilgili okullara yerleştirilecektir. Harp Okulları ve Asb.MYO tercihleri olan adaylardan Harp Okulları intibak eğitimine katılan hiçbir aday Asb.MYO tercihlerinde sıra gelse dahi geçiş yapamayacaktır.

MSÜ KARA, HAVA, DENİZ HARP OKULU BÖLÜMLERİ VE TABAN PUANLARI

2022 MSÜ taban puanları şöyle:

HARP OKULLARI KADIN ADAYLAR

  • Hava Harp Okulu Sayısal Taban Puanı: 396,92667
  • Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Sahil Güvenlik Komutanlığı Sayısal Taban Puanı: 386,50110
  • Kara Harp Okulu Eşit Ağırlık Taban Puanı: 379,29266

HARP OKULLARI ERKEK ADAYLAR:

  • Hava Harp Okulu Sayısal Taban Puanı: 350,92813
  • Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Sahil Güvenlik Komutanlığı Sayısal Taban Puanı: 311,56385
  • Kara Harp Okulu Eşit Ağırlık Taban Puanı: 313,94375
  • Kara Harp Okulu Sözel Taban Puanı: 348,02558

ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU ADAYLARI

  • Kara Meslek Yüksek Okulu, Hava Meslek Yüksek Okulu, Deniz Meslek Yüksek Okulu, Sahil Güvenlik Meslek Yüksek Okulu Genel Puan Türü: 286,44629
  • BANDO Astsubay Meslek Yüksek Okulu ADAYLARI
  • BANDO Meslek Yüksek Okulu (Güzel Sanatlar ve Konservatuar) En Yüksek Puan Türü: 139,04660
  • BANDO Meslek Yüksek Okulu (İlk Tercihi Bando Olan) En Yüksek Puan Türü: 240,12756

2022 MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ ERKEK ADAYLAR İÇİN TABAN PUANLAR

  • Hava Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 350,92813
  • Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Sahil Güvenlik Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 311,56385
  • Kara Harp Okulu Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 313,94375
  • Kara Harp Okulu Taban Puan: SÖZEL Taban Puan: 348,02558

2022 MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ KADIN ADAYLAR İÇİN TABAN PUANLAR

  • Hava Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 396,92667
  • Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu Sahil Güvenlik Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 386,50110
  • Kara Harp Okulu Puan Türü: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 379,29266
  • Kara Meslek Yüksek Okulu, Hava Meslek Yüksek Okulu, Deniz Meslek Yüksek Okulu, Sahil Güvenlik Meslek Yüksek Okulu Puan Türü: Genel Taban Puan: 286,44629

ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU ADAYLARI

  • Kara Meslek Yüksek Okulu, Hava Meslek Yüksek Okulu, Deniz Meslek Yüksek Okulu, Sahil Güvenlik Meslek Yüksek Okulu Genel Puan Türü: 286,44629

BANDO ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULU ADAYLARI

  • BANDO Meslek Yüksek Okulu (Güzel Sanatlar ve Konservatuar) En Yüksek Puan Türü: 139,04660
  • BANDO Meslek Yüksek Okulu (İlk Tercihi Bando Olan) En Yüksek Puan Türü: 240,12756

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