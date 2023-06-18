AYT SÖZEL SORU CEVAP 2023 | AYT Edebiyat, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Din Kültürü soru kitapçığı ve cevap anahtarı - 2023 ÖSYM AYT PDF indir!

AYT SÖZEL SORU CEVAP 2023 | ÖSYM tarafından her yıl uygulanan ve üniversiteye giriş sınavı olarak da bilinen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu tamamlandı. Alan Yeterlilik Testi'nde yer alan Edebiyat, Tarih, Coğrafya, Felsefe ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden toplam 80 soruyu cevaplamaları için adaylara 180 dakika süre verildi. Sınavdan çıkan adaylar arama motorlarında soru kitapçıkları ve cevap anahtarını araştırıyor. İşte AYT sözel soru kitapçığı ve cevap anahtarı PDF...

AYT SÖZEL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI MI?

AYT'nin 18 Haziran Pazar günü saat 10.15'te başlamasının ardından sınav 13.15'te sona erdi. Adaylara Edebiyat'tan 24, Tarih-1'den 10, Tarih-2'den 11, Coğrafya-1'den 6, Coğrafya-2'den 11 Felsefe'den 12 ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi'nden ise 6 soru olmak üzere toplamda 80 soru soruldu. 18 Haziran'da yapılan AYT'nin ardından soru kitapçığı ve cevap anahtarlarının yine aynı tarihte, saat 17.45'te sona erecek olan YDT sınavının tamamlanmasından sonra açıklanması bekleniyor. Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları ÖSYM.gov.tr'den yayımlanacak. YKS soru ve cevap anahtarı kitapçıkları genelde sınavdan bir gün sonra ya da oturumların sona erdiği gün akşam saatlerinde yayınlanıyor. Ancak henüz ÖSYM'den konu hakkında bir açıklama gelmedi. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

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YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen YKS sınavı sonuçları, 20 Temmuz 2023 Perşembe günü ilan edilecek. ÖSYM'nin sonuç sitesinde yer alacak YKS sonuçlarının, 20 Temmuz'da saat 10.00'dan itibaren adayların erişimine açılması bekleniyor. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekler.