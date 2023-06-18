2023 TYT'YE GİRİP AYT'YE GİRMEZSEM NE OLUR? | AYT sınavına girmezsem tercih yapabilir miyim, puanım düşer mi?

TYT'YE GİRİP AYT'YE GİRMEZSEM NE OLUR 2023? | ÖSYM'nin her yıl gerçekleştirdiği üniversiteye giriş sınavı olan YKS'ye 2023 yılında 3,5 milyondan fazla aday başvurdu. YKS'nin ilk oturumu olan TYT'de adaylara Türkçe, Sosyal Bilimler, Matematik ve Fen Bilimleri alanlarından toplanda 120 soru soruldu. TYT Giren ancak AYT'ye katılım sağlamayan adaylar, arama motorlarında AYT sınavına girmezsem tercih yapabilir miyim, puanım düşer mi? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

AYT SINAVINA GİRMEZSEM TERCİH YAPABİLİR MİYİM, PUANIM DÜŞER Mİ?

YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) katılan ancak Alan Yeterlilik Testi (AYT) ya da Yabancı Dil Testi'ne (YDT) başvuru yapmayan, ya da başvuru yaptığı halde sınava girmeyen adaylar, TYT'den aldıkları puanla tercih yapabilecek. Sadece TYT puanı ile bazı üniversitelerin 2 yıllık eğitimleri ve Meslek Yüksekokulları alım yapmaktadır.

Tüm YKS başvuru sahiplerinin, zorunlu olarak Temel Yeterlilik Testine (TYT) katılmaları gerekmektedir. Diğer oturumlar ise isteğe bağlıdır. Ancak, 2023-YKS'de SAY, SÖZ, EA veya DİL puanlarına dayalı bir lisans programına yerleşmek istiyorsanız 2023-AYT veya 2023-YDT oturumlarına başvurmanız ve katılmanız gerekmektedir. ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme yapılan programlar ile özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara girmek isteyen tüm adayların YKS'ye girmeleri zorunludur.