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BUĞDAY ALIM FİYATI 2023 | TMO 1 ton buğday alım fiyatı ne kadar oldu? - 2023 buğday, arpa taban fiyatları

Buğday ve arpada 2023 yılı için belirlenen alım fiyatları, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklanması ile belli oldu. Milyonlarca üreticinin beklediği Topram Mahsulleri Ofisi (TMO) buğday ve arpa taban fiyatı belli oldu. Peki TMO 1 ton buğday alım fiyatı ne kadar oldu? 2023 buğday, arpa taban fiyatları haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2023 Çarşamba 08:10 Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2023 Çarşamba 08:30
BUĞDAY ALIM FİYATI 2023 | TMO 1 ton buğday alım fiyatı ne kadar oldu? - 2023 buğday, arpa taban fiyatları

BUĞDAY ALIM FİYATI 2023 | Toprak Mahsulleri Ofisi'nin buğday alım fiyatlarına ilişkin açıklama Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Geçtiğimiz günlerde yaş çay fiyatını açıklayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 6 Haziran Salı günü yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ile yaptığı ilk toplantının ardından kamuoyuna seslendi. Açıklamasında buğday ve arpa fiyatlarına da değinen Başkan Erdoğan, TMO 1 ton buğday alım fiyatını açıkladı. İşte detaylar...

TMO 1 TON BUĞDAY ALIM FİYATI NE KADAR OLDU?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasına göre, TMO alım fiyatı ekmeklik buğdayda ton başına 8 bin 250 lira, arpada ise 7 bin lira oldu. Başkan Erdoğan, çiftçi kayıt sistemine kayıtlı çiftçilere ekstra destek ödemesi de sağlanacağını duyurarak şu ifadeleri kullandı:

"Geçen ay başında yaş çay alım fiyatlarını açıklayarak üreticilerimizi sevindirmiştik. Bugün de buğday ve arpa alım fiyatlarını belirledik. Alım fiyatlarını ekmeklik buğdayda ton başına 8 bin 250 lira arpa da ise 7 bin lira olarak kararlaştırdık. Bu fiyatlara ilave olarak bakanlığımız tarafından çifti kayıt sistemine kayıtlı tüm üreticilerimize buğday başında bin lira arpa için 500 lira verilecektir. Üreticilerimizin eline ekmeklik buğdayda 9 bin 250 lira arpa da ise 7 bin 500 lira geçecektir."

2023 BUĞDAY, ARPA TABAN FİYATLARI

Kabine Toplantısı'ndan sonra yaptığı açıklamanın ardından buğday ve arpa taban fiyatlarını sosyal medya üzerinden de duyuran Başkan Erdoğan, Twitter'da şu paylaşımı yaptı:

"Toprak Mahsulleri Ofisinin 2023 yılı buğday ve arpa alım fiyatlarını belirledik. "Hububat Üretim Primi" desteğiyle birlikte üreticilerimizin eline ton başına ekmeklik buğdayda 9 bin 250 TL, arpada ise 7 bin 500 TL geçecektir.

Çiftçilerimize ve ülkemize hayırlı olsun."

2022 BUĞDAY VE ARPA TABAN FİYATI NE KADARDI?

Geçtiğimiz yıl Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından TMO alım fiyatları şöyle duyurulmuştu:

➡ Sert Ekmeklik Buğday: 6.050 TL/Ton

➡ Arpa: 5.500 TL/Ton

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