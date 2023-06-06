KPSS 2023 GEÇ BAŞVURU EKRANI ÖSYM | KPSS geç başvuru tarihleri ne zaman? - KPSS geç başvuru ücreti ne kadar, nasıl yatırılır?

KPSS 2023 GEÇ BAŞVURU EKRANI | ÖSYM tarafından her yıl lisans mezunu kişiler için düzenlenen ve devlet memuru olma imkanı sunan KPSS'de heyecanlı bekleyiş sürüyor. Temmuz ayında yapılacak sınava katılmak isteyen ancak başvuru tarihlerini kaçıran adaylar için son şans olan geç başvurular başladı. İşte KPSS geç başvuru tarihleri ne zaman? - KPSS geç başvuru ücreti ne kadar, nasıl yatırılır? sorularının cevabı...

KPSS GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan takvime göre, KPSS (KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT) geç başvuru tarihleri, bu sene için 6-7 Haziran 2023 olarak belirlendi. Geç başvurular, 7 Haziran Çarşamba günü saat 23.59'a kadar yapılabilecek.

KPSS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

16-29 Mayıs 2023 tarihleri arasında başvurusunu yapmayan adaylar, geç başvuru günlerinde 2023-KPSS başvurularını yapabileceklerdir. Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile geç başvuru günlerinde ödenecektir.

📌KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 225 TL

📌KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 150,00 TL

📌ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 225,00 TL

KPSS GEÇ BAŞVURU SINAV ÜCRETİ YATIRMAK İÇİN TIKLAYIN

KPSS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NASIL YATIRILIR?

Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır. Geç başvuru günlerinde başvurusunu yaptığı hâlde sınav ücretini geç başvuru günlerinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecektir. Geç başvuru günlerinde başvuru yapan ve sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayan adayların, sınava başvurularının tamamlandığını https://ais.osym.gov.tr internet adresinden geç başvuru süresi tamamlanmadan teyit etmeleri ve başvuru bilgilerinin bir dökümünü yazıcıdan alarak başvurunun diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklamaları gerekmektedir.

2023 KPSS ALAN BİLGİSİ GEÇ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

2023 KPSS LİSANS GEÇ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

2023 KPSS ÖABT GEÇ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN