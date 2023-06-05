Osman Aşkın Bak görevi Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan devraldı

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı görevini Osman Aşkın Bak'a devretti. Kasapoğlu yaptığı açıklamada, "Biz kadro olarak liderimizin önderliğinde ezberleri bozduk ve bozmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu devir teslim töreninde şunları söyledi:

Bizler hep birlikte aynı takımın oyuncularıyız. Bugün mevkileri değişeceğiz. Değerli bakanımız Osman Aşkın Bak, o güzel yüreğiyle ve donanımıyla, bizler de onun kardeşi ve yol arkadaşı olarak inancımızı, motivasyonumuzu en üst düzeyde taşımaya devam edeceğiz. Tesisleşme noktasında ülkemizin hiçbir bölgesini diğerinden ayırt etmedik. 85 milyonun hiçbirini birbirinden ayırt etmedik. Biz kadro olarak liderimizin önderliğinde ezberleri bozduk ve bozmaya devam edeceğiz.

Bakan Osman Aşkın Bak'ın açıklamaları ise şöyle:

Sayın bakanıma teşekkür ediyorum. Çok güzel bir konuşma yaptı. 5 yıl önce aynı konuşmayı ben yapmıştım. Yeni projelerde kendisiyle sık sık istişare ettik. Güzel işler yaptılar. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye hem sporda hem de tesis anlamında dünyanın önde gelen ülkeleri arasına girdi.

Sayın Bakanımı olimpiyatlar için tebrik ediyorum. Çıtayı yükselttiniz. Bu işlere çok güzel yön verdiniz. 5 yılda güzel işler yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız sporu gerçekten çok iyi bilen bir lider. Stratejik olarak bize yön veriyor. Kendisine şükranlarımı arz ediyorum. Kendisinin bize öğrettiği çok güzel şöyler var. Kendisinin ne kadar güçlü ve karizmatik bir lider olduğunu ben Brüksel'deki NATO zirvelerinde gördüm. Zor ve yoğun bir süreç geçirdik seçimlerde ama Türkiye Yüzyılı başlıyor.

Yeni kabinedeki arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Görevi devreden bakan arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Çok yakında 2024 Paris Olimpiyatları var. Bir yıldan biraz daha fazla bir süre var. Oraya konsantre olacağız.

