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DIŞİŞLERİ BAKANI KİM OLDU? Başkan Erdoğan yeni Dışişleri Bakanı'nı açıkladı

Dışişleri Bakanı kim olacak sorusunun yanıtı merakla bekleniyordu... Türkiye'nin Yüzyılı'nda yeni bakanlar, Başkan Erdoğan'ın açıklaması sonrası belli oldu. Başkan Erdoğan, yemin töreninden sonra canlı yayında bakanları açıkladı. Dışişleri Bakanlığı'nın koltuğunda kimin oturacağı da belli oldu. Peki yeni Dışişleri Bakanı kim oldu? İşte yanıtı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2023 Cumartesi 23:30 Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2023 Pazar 00:20
DIŞİŞLERİ BAKANI KİM OLDU? Başkan Erdoğan yeni Dışişleri Bakanı'nı açıkladı

Dışişleri Bakanı kim oldu? sorusunun yanıtı belli oldu! Türkiye'nin Yüzyılı'nda yeni bakanlar, Başkan Erdoğan'ın açıklaması sonrası netleşti. Başkan Erdoğan, yemin töreninden sonra canlı yayında bakanları açıkladı. İçişleri Bakanlığı'nın koltuğunda kimin oturacağı da belli oldu. Peki yeni Dışişleri Bakanı kim oldu? İşte yanıtı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nda yeni bakanları teker teker açıkladı.

Yeni Kabine'de en çok merak edilen bakanlıklardan biri Dışişleri Bakanlığı'ydı.

DIŞİŞLERİ BAKANI KİM OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni Dışişleri Bakanını açıkladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan oldu.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede, Dışişleri Bakanlığı görevine getirildi.

YENİ DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN KİMDİR? HAKAN FİDAN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

28 Mayıs'ta ikinci turu yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ardından kurulan kabinede, Dışişleri Bakanı olan Fidan, 1968'de Ankara Hamamönü'nde doğdu.

Kara Kuvvetleri Muhabere Okulu ve Kara Kuvvetleri Dil Okulu'ndan mezun olan Fidan, akademik tahsilinin büyük kısmını Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) görevi esnasında yaptı.

Fidan, yurt dışı NATO görevi esnasında Maryland Üniversitesi, University of College'dan Siyaset ve Yönetim Bilimi alanında lisans dereceleri; ardından Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden yüksek lisans ve doktora dereceleri aldı.

TSK'daki hizmetini müteakip akademik hayata yoğunlaşan Fidan, Hacettepe ve Bilkent üniversitelerinde uluslararası ilişkiler alanında dersler verdi.

Fidan, devlet kademelerinde dış politika ve güvenlik alanlarında kritik görevlerde bulundu.

TİKA, Başbakanlık dış politika ve güvenlik konularından sorumlu Müsteşar Yardımcılığı, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu Üyeliği, Başbakan Özel Temsilciliği, MİT Müsteşar Yardımcılığı, MİT Başkanı ve Cumhurbaşkanı Özel Temsilciliği görevlerinde bulunan Fidan, 27 Mayıs 2010'dan bu yana 13 yıldır MİT Başkanlığı görevini yürütüyor.

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