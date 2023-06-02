CUMA HUTBESİ | 2 Haziran Cuma hutbesi yayınlandı! Cuma hutbesinin konusu ne? Diyanet...

CUMA HUTBESİ KONUSU - Diyanet İşleri Başkanlığı, 26 Mayıs Cuma hutbesini resmi internet sitesinden yayınladı. Cuma namazına gidecek olan vatandaşlar, arama motorlarında "Cuma hutbesinin konusu ne?" ve "26 Mayıs Cuma hutbesi konusu" gibi cümleleri araştırıyor. 26 Mayıs Cuma hutbesinin konusunu araştırıyor. Peki, 26 Mayıs Cuma hutbesinin konusu ne? İşte "Birlik ve Beraberlik Ruhu" başlığıyla yayınlanan Cuma hutbesinin detayları...

BİRLİK VE BERABERLİK RUHU

Muhterem Müslümanlar!

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz idrak sahibi müminleri şöyle tanıtıyor: "Onlar ayakta dururken, otururken, yatarken Allah'ı zikrederler. Göklerin ve yerin yaratılışını tefekkür eder, düşünürler…"

Okuduğum hadis-i şerifte ise Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: "Rabbini zikreden ile zikretmeyenin durumu, diri ile ölünün durumu gibidir."

Aziz Müminler!

Zikir, Rabbimize kulluğumuzun ve sadakatimizin ifadesidir. Manevî berekete açılan kapıdır. Gönüllerin huzur kaynağıdır. Kalbimizin gıdası, derdimizin devasıdır. Zikir, Rabbimizin her zaman ve her yerde bizi gördüğünü, işittiğini ve koruduğunu unutmamaktır. Bizler, Rabbimizin rahmet ve inayetine zikirle kavuşuruz. O'nun muhabbetine zikirle mazhar oluruz. Gafletten zikirle uyanır, vesveselerden zikirle kurtuluruz. Dünya ve ahiret selametine zikirle ulaşırız.

Kıymetli Müslümanlar!

Mümin, kalbini zikirle Rabbine açar. "Siz beni anın ki ben de sizi anayım." ayetine bütün benliğiyle icabet eder. Zikirle Allah'ın varlığını, birliğini ve kudretini tefekkür eder. Rabbinin gözetiminde olduğu bilinciyle bir ömür sürer. Her daim iyiliklere ulaşmanın kötülüklerden uzaklaşmanın gayretinde olur.

Müminin gönlü zikirle ferahlar. "Bilesiniz ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle huzura kavuşur." ayeti gereğince müminin ruhu zikirle sekinete erer. Yuvası zikirle huzura kavuşur.

Değerli Müminler!

Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulmaktadır: "Ey

iman edenler! Allah'ı çokça zikredin. Ve O'nu sabah akşam tesbih edin." Bu ayeti kendine düstur edinen Peygamber Efendimiz (s.a.s), her işine Allah'ın adıyla başlardı. Elbisesini giyerken, evine girerken, evinden çıkarken, bineğine binerken Allah'ı anardı. Yemeğe başlarken besmele çeker, sonunda da elhamdülillah derdi. Uyumadan önce de uyandıktan sonra da Allah'ı zikrederdi.

Aziz Müslümanlar!

Zikir, Allah'ı zihinde tutmak, dil ile belirli kelimeleri tekrar etmekle birlikte, söz, tutum ve davranışlarımızla Allah'ın rızasını kazanma çabasıdır. Nefsimizi ıslah etme, iyilik ve hayır yolunda olma, huzur ve mutluluğa ulaşma gayretidir. Zikrin gerçek anlamını idrak eden bir mümin, Kur'an ve sünnete uygun bir hayat sürer. Kardeşlik hukukunu korur. Toplumda birlik ve beraberliği pekiştirmek için çaba gösterir. Zikri kendine şiar edinen bir mümin, yaratılış gayesini unutmaz. Hak duyarlılığını kaybetmez.

Değerli Müslümanlar!

Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bizleri şöyle uyarmaktadır: "Ey iman edenler! Mallarınız ve evlatlarınız sizi, Allah'ı zikretmekten alıkoymasın." Bu ayet-i kerime rızkımızı kazanırken, işimizi yaparken, sorumluluklarımızı yerine getirirken her an Allah'ı hatırlamamız gerektiğini bizlere emrediyor. Varlıkta ve yoklukta, rahatlıkta ve zorlukta Rabbimize kulluk etmeye, O'nu anmaya ve O'ndan yardım istemeye bizleri çağırıyor.

Öyleyse Aziz Müminler!

Yüce Rabbimizin rızasını, yardımını ve affını umarak her daim O'nu zikredelim. Esmâ-i Hüsnâ'sından güzel isimlerinden olan ya Allah, ya Rahmân, ya Rahîm, ya Selâm isimlerini dilimize tesbih ederek zikrimizi eda edelim. Zikrin en büyüğü olan namazlarımızı ihmal etmeyelim. Bir ismi de "Zikir" olan Kur'an-ı Kerim'i okuyalım, anlayalım ve yaşayalım.

Aziz Müminler!

Hürriyetimizin nişanesi, hepimizin ortak yurdu olan cennet vatanımız, ecdadımızın bizlere bir emanetidir. Şanlı bayrağımız bağımsızlığımızın sembolüdür; gölgesinde kardeşçe yaşayabilmek için hepimize yer vardır. Şehadetleri dinin temeli olan ezan-ı Muhammedî, bizleri birliğe ve kardeşliğe çağırmaktadır. Öyleyse farklılıklarımızı bir zenginlik kabul edelim. Bizi kardeş kılan, bizi millet yapan değerlerimize sımsıkı sarılalım. Allah Resûlü Hz. Muhammed (s.a.s)'in şu hadisini asla unutmayalım: "Müminler, birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede, tıpkı bir organı rahatsızlandığında diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşan bir beden gibidir."

Kıymetli Müslümanlar!

İçinde bulunduğumuz mayıs ayı Anadolu'nun İslam'a açılan ilk kapısı Diyarbakır yöresinin sahâbe-i kirâm tarafından fethedildiği aydır. Önümüzdeki Pazartesi günü ise İstanbul'un fethinin 570. yıl dönümüdür. Allah Resûlü (s.a.s) İstanbul'un fethini şöyle müjdelemiştir: "Konstantiniyye mutlaka fetholunacaktır. Onu fetheden komutan ne güzel komutandır! Ve o asker, ne güzel askerdir!"

Aziz Kardeşlerim!

Şanlı ecdadımızın gönlüne İstanbul'u fethetme sevdasını düşüren, asrın en ileri bilgi ve teknolojisinden istifade ederek aşılmaz denilen surları yerle yeksan ettiren, inanç ve azimle gemileri karadan yürüten, Ayasofya'yı fethin sembolüne, İslam'ın mabedine dönüştüren işte bu Peygamber müjdesine nail olma isteğidir.

Bu vesileyle şanlı ecdadımızı, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmetle yâd ediyorum. Hutbemi şu ayet-i kerime meali ile bitiriyorum: "Allah'a ve Resûlüne itaat edin, birbirinize düşmeyin, sonra gevşersiniz ve gücünüz elden gider. Sabırlı olun. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir."

Hutbemi Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in bize öğrettiği şu dua ile bitiriyorum: "Allah'ım! Sana şükretmek, seni zikretmek ve sana güzelce ibadet etmekte bize yardım et."