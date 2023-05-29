Haberler Haberler DGS SINAV ÜCRETİ 2023 | DGS başvuru ücreti ne kadar? - ÖYSM DGS sınav ücreti hangi bankalara yatırılır? Depremzedelere ücretsiz!

DGS SINAV ÜCRETİ 2023 | DGS başvuru ücreti ne kadar? - ÖYSM DGS sınav ücreti hangi bankalara yatırılır? Depremzedelere ücretsiz!

ÖSYM'nin düzenlediği Gikey Geçiş Sınavı için başvurular, 29 Mayıs Pazartesi günü itibarıyla başladı. Meslek Yüksekokulu veya açıköğretim mezunu adaylar, 16 Temmuz'da yapılacak olan sınavda başarılı olmaları halinde eğitimlerini 4 yıla tamamlamaya hak kazanacaklar. DGS sınav başvuru ücretinin depremzede öğrenciler tarafından yatırılmayacağı açıklandı. Peki DGS başvuru ücreti, sınav ücreti ne kadar? ÖYSM DGS sınav ücreti hangi bankalara yatırılır? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2023 Pazartesi 15:20 Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2023 Pazartesi 15:40
DGS SINAV ÜCRETİ 2023 | DGS başvuru ücreti ne kadar? - ÖYSM DGS sınav ücreti hangi bankalara yatırılır? Depremzedelere ücretsiz!

DGS SINAV ÜCRETİ 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için başvurular başladı. Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim ön lisans programı mezunları için yapılan Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı'nda (DGS) başvurular 5 Haziran 2023 tarihine kadar yapılacak. Öte yandan yapılan resmi açıklama ile, deprem bölgelerinden başvuruda bulunan adayların DGS başvuru ücreti ödemeyeceği belirtildi. Peki DGS başvuru ücreti ne kadar? - ÖYSM DGS sınav ücreti hangi bankalara yatırılır?

DEPREMZEDE ADAYLARA ÜCRETSİZ OLACAK

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bir duyuruya göre, 16 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan DGS için başvurular bugünden itibaren kabul edilecektir. Başvuru süresi ise 5 Haziran'da sona erecektir. Adaylar, 2023-DGS Kılavuzu'nda yer alan detaylı bilgilere ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabileceklerdir. Öte yandan, deprem bölgesinden başvuru yapan adaylardan DGS için sınav ücreti alınmayacaktır.

2023 DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

DGS sınavına başvuru işlemleri 29 Mayıs 2023 tarihinde saat 10.30'dan itibaren başladı, DGS başvuru ücreti 270 lira olarak belirlendi.

2023 DGS ÜCRETİ ONLINE YATIRMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

2023 DGS SINAV ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILIR?

  • Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
  • Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'denbaşvuracak adaylar hariç)
  • Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
  • Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'denbaşvuracak adaylar hariç)
  • Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubelerING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
  • Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
  • Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

Sınav ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER"alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.

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