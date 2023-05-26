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KPSS A GRUBU ÇIKMIŞ SORULAR | ÖSYM KPSS Alan Bilgisi çıkmış sorular soru kitapçığı ve cevap anahtarı PDF İNDİR

ÖSYM tarafından düzenlenen ve her yıl milyonlarca adayın başvurduğu KPSS için geri sayım devam ediyor. Başvuruları 16 Mayıs 2023 tarihinde başlayacak olan KPSS A Grubu çıkmış soruları ise sınava hazırlananların en çok araştırdıkları konular arasında yer alıyor. ÖSYM'nin her sınavdan sonra yayınladığı ÖSYM KPSS Alan Bilgisi çıkmış sorular soru kitapçığı ve cevap anahtarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2023 Cuma 10:01 Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2023 Cuma 10:01
KPSS A GRUBU ÇIKMIŞ SORULAR | ÖSYM KPSS Alan Bilgisi çıkmış sorular soru kitapçığı ve cevap anahtarı PDF İNDİR

KPSS A GRUBU ÇIKMIŞ SORULAR | Her yıl binlerce adayın katılım sağladığı KPSS'de A Grubu Alan Bilgisi sınavı için geri sayım, başvurularla birlikte başladı. 29-30 Temmuz tarihlerinde yapılacak alan bilgisi sınavına hazırlanan adaylar, çıkmış soruları arama motolarında arşatırıyor. ÖSYM tarafından her yıl bir kısmı yayınlanan KPSS A Grubu çıkmış sorular soru kitapçığı ve cevap anahtarını haberimizde derledik. İşte detaylar...

👉2021 KPSS A GRUBU ÇIKMIŞ SORULAR SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI PDF İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN👈

👉2020 KPSS A GRUBU ÇIKMIŞ SORULAR SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI PDF İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN👈

👉2019 KPSS A GRUBU ÇIKMIŞ SORULAR SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI PDF İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN👈

👉2018 KPSS A GRUBU ÇIKMIŞ SORULAR SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI PDF İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN👈

👉2017 KPSS A GRUBU ÇIKMIŞ SORULAR SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI PDF İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN👈

👉2016 KPSS A GRUBU ÇIKMIŞ SORULAR SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI PDF İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN👈

👉2015 KPSS A GRUBU ÇIKMIŞ SORULAR SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI PDF İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN👈

KPSS A GRUBU ÖĞRETMENLİK BAŞVURU TARİHLERİ

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan takvime göre, KPSS A Grubu Öğretmenlik Alan Bilgisi (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavı için başvurular, 16 Mayıs Salı günü başlayacak. 29 Mayıs Pazartesi günü, saat 23.59'a kadar yapılabilecek başvuruların ardından adaylar, 23 Temmuz Pazar günü KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavına, 29 ve 30 Temmuz tarihlerinde ise KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) sınavına katılacak.

KPSS A GRUBU ÖĞRETMENLİK GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) ile Alan Bilgisi geç başvuruları ise 6 Haziran Salı günü başlayacak. Geç başvuru yapmak isteyen adaylar, 7 Haziran Çarşamba günü, saat 23.59'a kadar başvurularını tamamlamak zorundadır.

KPSS A GRUBU ÖĞRETMENLİK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin resmi sitesindeki takvime göre, KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) ile Alan Bilgisi sınavlarının sonuçları, 25 Ağustos 2023 Cuma günü belli olacak.

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