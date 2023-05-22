POLİSLERE 2. ŞARK GÖREVİ KALKTI MI? | Bakan Soylu tarih verdi: 2. şark görevi ne zaman kaldırılacak?

Ülkemizde görev yapan Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı binlerce polis, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarının ardından zorunlu şark görevi hakkında araştırmalara başladı. Katıldığı Emniyet Genel Müdürlüğü personelleri ile kahvaltı programında konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, 2. şark görevinin kaldırılacağını duyurup tarih verdi. Peki 'Polislere 2. şark görevi kalktı mı? 2. şark görevi ne zaman kaldırılacak? İşte detaylar...

POLİSLERE 2. ŞARK GÖREVİ KALKTI MI?

Polisler için geçerli olan 2. şark hizmeti henüz kaldırılmadı. Ancak konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, 2012 yılında getirilen 2. şark hizmetinin yeniden bir şark görevine döneceğini duyurdu. Bakan Soylu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"2012 yılına kadar bu ülkede polis teşkilatının tek Şark Görevi vardı. 2012 yılından sonra tek şark görevi, iki şark görevine çıkarıldı. Şimdi son dönemde arkadaşlarımızla bir değişiklik yaptık. İsteyen iki şarkını bir araya getirirse birtakım indirimleri de yani bazılarında bir yıllık, bazılarında iki yıllık, bazılarında üç yıllık indirimleri yapabileceğimizi de ortaya koyduk. Doğu ve Güneydoğu'da veya şark vilayetlerinde de ciddi şekilde huzur ve güven yavaş yavaş yerine oturmaktadır."

POLİSLERE 2. ŞARK GÖREVİ NE ZAMAN KALDIRILACAK?

Bu açıklamasının ardından 2. şark görevinin kaldırılacağı tarihi de bildiren İçişleri Bakanı Soylu, 2025 yıl sonu itibarıyla şark görevinin bire düşeceğini belirtti.

Bakan Soylu konuşmasının devamında, "Bu genel tablo içerisinde Allah nasip ederse 2025 yılı sonu itibariyle tekrar söylüyorum 2025 yılı sonu itibariyle iki şark görevini bir şark görevine düşüreceğiz. Genel planlamamızı, programlamamızı bunun için gerçekleştiriyoruz, bunun için yapıyoruz. Bu zaman diliminde olduğu gibi o zaman dilimi içerisinde de mevcut görevinde olanlar da bundan istifade edebilme hakkına sahip olacaklar. Yani fiili olarak bugünden itibaren esas itibariyle başlamış olacak. Onun için bu vesileyle ben öncelikle tekrar bu adımın da polis teşkilatına hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.

ŞARK HİZMETİ NEDİR, KAÇ YIL SÜRER?

Şark görevi polis memurları tarafından yerine getirilen bir hizmettir. Polislerin atanmasından 2 yıl sonra zorunlu olarak yapılması gereken bir görev olan şark hizmeti genellikle doğu illerine atanarak yapılır.

Kişi 2 yılın sonunda ya tercihini yapar ya da ipka vererek görevini erteler. İpka; o yıl içinde mazeret sunarak şark görevini ertelemektir. İpkası kabul edilen kişiye kabul edildi şeklinde bir mesaj gelir. Bu kişi 1 yıl şart görevinden muaf olur. Normal atama tercihinde bulunan kişi içinse tercih sonuçları gösterilir.

ŞARK GÖREVİ KAPSAMINDAKİ İLLER HANGİLERİ?

Adıyaman

Ağrı

Ardahan

Artvin

Bayburt

Batman

Bingöl

Bitlis

Diyarbakır

Elazığ

Erzincan

Erzurum

Gümüşhane

Hakkari

Iğdır

Kars

Mardin

Muş

Siirt

Sivas

Şanlıurfa

Şırnak

Tunceli

Van

Kahramanmaraş

Hatay

Gaziantep

Malatya

(Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep ve Malatya deprem bölgesi olmasının ardından şark görevine dahil edilmiştir.)