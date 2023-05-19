ÖGG SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2023 | Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - EGM 102. ÖGG sonuç

ÖGG SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2023 | Emniyet Genel Müdürlüğü'nce, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Özel Güvenlik Sınavı'nın 30 Nisan Pazar 2023 tarihine ertelenmesine karar verilmesinin ardından adaylar için beklenen gün geldi. 19 Şubat'tan 30 Nisan'a ertelenen sınava katılan adaylar, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırıyor. İşte ÖGG sonuç sorgulama ekranı 2023, Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ve EGM 102. ÖGG sonuç...

ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

19 Şubat tarihinde yapılması planlanan 102. dönem ÖGG sınavı, asrın felaketinin ardından yapılan duyuru ile 30 Nisan tarihine ertelendi. Konuya ilişkin EGM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"19/02/2023 tarihinde yapılması planlanan Özel Güvenlik 102. Temel Eğitim ve 78. Yenileme Eğitimi Sınavı, yaşanan deprem afeti nedeniyle 30/04/2023 tarihine ertelenmiştir. Daha önce başvuru kaydı bulunan adayların müracaatları 30/04/2023 tarihinde yapılacak olan sınavda geçerli olacaktır."

ÖGG sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ise 19 Mayıs Cuma 2023 olarak duyuruldu. Sonuçların açıklanacağı saate ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken adayların, Özel Güvenlik 102. Temel Eğitim ve 78. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçlarına, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" üzerinden erişebileceği bildirildi.

EGM 102. ÖGG SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı geçtiğimiz günlerde resmi internet sitesinde bir uyarı mesajı paylaştı. Sınavda uyulması gereken kuralların açıklandığı uyarı mesajında şu ifadelere yer verildi:

"30/04/2023 tarihinde yapılacak olan Özel Güvenlik 102. Temel Eğitim ve 78. Yenileme Eğitimi Sınavında; T.C. Kimlik Kartı, sınav giriş belgesi ve optik cevap formunda yer alan fotoğraflardan herhangi birinin adaya ait olmadığının tespit edilmesi halinde aday sınava alınmayacaktır. Bu kapsamda; adaylara teslim edilen "Sınav Giriş Belgesi" üzerinde, doğru kimlik bilgisi ve biyometrik fotoğraf olmadığı tespit edilen adaylara ilişkin ÖGNET uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek düzeltme işleminin özel güvenlik eğitim kurumları tarafından 11/04/2023 tarihi saat 23:59'a kadar yapılması gerekmektedir."

ÖGG SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

EGM tarafından düzenlenen ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek. Yazılı sınav sorularına veya yazılı sınav sonucuna itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 50 TL ücret yatıracaklar.

Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınav sorularına ve/veya yazılı sınav sonucuna itiraz ücretini yatırdıktan sonra sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini ÖGNET'e yapacak. Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacak.