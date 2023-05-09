TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE SON SAATLER | 4-D kamu işçisi toplu sözleşme zammı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Toplu İş Sözleşmesi için 700 binden fazla kamu işçisinin bekleyişi sona eriyor. 9 Mayıs Salı günü açıklanacağı belirtilen kamu işçisi zammı için 4-D' çalışanları nefesini tuttu. Hak-İş ve Türk-İş'in bir araya geldiği toplantıların ardından hükümetin sunacağı teklifle birlikte zam oranı kesinleşecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Mayıs'ta zam oranının ilan edileceğini bildirmesinin ardından arama motorlarında '4-D kamu işçisi toplu sözleşme zammı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?' sorusu, en çok araştırılanlar listesine girdi. İşte detaylar...

4-D KAMU İŞÇİSİ TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Kamu işçisi toplu sözleşme zammı hakkındaki en son açıklama Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. TÜRK-İş ve HAK-İş'in bir araya geldiği toplantının ardından hükümet, teklif vereceği tarihi 9 Mayıs Salı günü olarak duyurdu. Öte yandan Başkan Tayyip Erdoğan, zam oranının hükümetin teklif vereceği tarih olan Salı günü açıklanacağını bildirdi. Kamu işçisinin toplu sözleşme zammında net saat bilinmezken Başkan Erdoğan'ın Aydın Atatürk Kent Meydanı ve Adana İstasyon Meydanı'nda düzenlenecek mitinglerde zam oranını duyurması bekleniyor. Miting saatleri ise Aydın'da 14.00, Adana'da ise 17.00 olarak belirlendi.

TARAFLAR TARİH KONUSUNDA HEMFİKİR

Tarafların bir araya geldiği toplantının ardından toplantının verimli geçtiğini ve uzlaşmanın yakın olduğunu bildiren Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı: Verimli bir toplantı yaptık. tam bir mutabakat sağlanamadı, umarım önümüzdeki hafta sonlandırmış oluruz.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ise Toplu İş Sözleşmesi hakkında, "Kamuoyu bugün bir rakam bekliyor ancak biz bugün bir rakam verme durumunda değiliz. Rakamla ilgili büyük ihtimal salı günü bir rakam getireceklerini söylediler. İşçiler, seçimden önce istediğimiz gibi bu görüşmelerin sona ermesini istiyor. Salı günü kamuoyuna inşallah bir rakam veririz diye umut ediyorum" açıklamasında bulundu.

700 binden fazla kamu işçisinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'ne değinen Bakan Bilgin İSE, "TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ ile Cuma günü bir defa daha ele alacağız. Bir uzlaşmaya zaten yaklaştık. Bunu da çözüm yoluna sokacağız" vurgusunu kullanmıştı.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'ne ilişkin son yaptığı açıklamada, "Biz 15 bin TL teklif ettik, onlar 12 bin TL. Seçimden önce bitirmek istiyoruz ama istediğimiz şekilde bitsin istiyoruz. Arzu etmediğimiz bir rakam olursa biz bu işin içinde olamayız" ifadelerini kullanmıştı.

İşçi tarafı, aylık brüt taban ücretin 15 bin liraya yükseltilmesi, ardından tüm ücretlere yüzde 15 refah payı ilave edilmesi ve daha sonra birinci altı ay için yüzde 45 zam yapılması yönündeki ısrarını sürdürürken, hükümetten gelecek yeni teklifi de beklemeye başladı.

KAMU İŞÇİSİ TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI HESAPLAMALARI

Sabah'ın kamu işçisi zammı hesaplamasına göre; 15 bin liralık taban brüt ücret kabul edildiğinde işçilere ödenecek net ücret ise 12.075 TL'ye çıkmış olacak.