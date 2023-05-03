KENTSEL DÖNÜŞÜM YARISI BİZDEN BAŞVURU e-DEVLET | TOKİ kentsel dönüşüm yarısı bizden başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları

Kentsel dönüşümün önemi Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bir kez daha açığa çıkarken vatandaşlardan gelen yoğun ilgi nedeniyle TOKİ işbirliği ile kampanya başlatan hükümet, vatandaşın kentsel dönüşüm masrafının yarısını üstlenecek. Evini yenilemek isteyen vatandaşlar için geçtiğimiz ay kredi limitlerini artırmanın ardından yeni karar alan devlet, bu kez de 'Yarısı Bizden' kampanyasını başlattı. Peki kentsel dönüşüm yarısı bizden başvurusu nasıl yapılır? Kimler başvurabilir, başvuru şartları neler? İşte detaylar...

KENTSEL DÖNÜŞÜM YARISI BİZDEN BAŞVURU TARİHLERİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği 'Yarısı bizden' kampanyasına başvurular başladı. Başvuru süreci 29 Mayıs'a kadar devam edecek. 26 Nisan - 29 Mayıs tarihleri arasında tamamlanacak olan başvuruların ardından TOKİ eliyle yapılacak evler, 2 yılda vatandaşa teslim edilecek. 200 bin yerinde dönüşüm, rezerv alanda ise 100 bin konut yapılacak.

KENTSEL DÖNÜŞÜM YARISI BİZDEN NE KADAR DESTEK VERİLECEK?

Öte yandan,yerinde dönüşüm için 200 binden fazla başvuru gelirse kura çekilecek. Proje İstanbul'dan başlayıp 81 ile yayılacak. Evlerinin riskli yapı tespitini yaptıran vatandaşların, dönüşüme giren evlerinin maliyetinin yarısını devlet karşılayacak. Örneğin, 100 metrekarelik 2+1 bir dairenin 1.5 milyon liralık maliyetinin 750 binini devlet hibe olarak verecek.

120 metrekare üç oda bir salon ev için ise devletin karşılayacağı tutar, 1 milyon 800 bin liranın yarısına tekabül eden 900 bin liraya çıkacak. Vatandaşa geri ödemede de kolaylık sağlanacak. Örneğin, yüzde 10'u peşin kalanı 10 yıl vadeli olarak ÜFE, TÜFE memur maaş artış oranlarından düşük olanını aşmayacak düzeyde güncellenecek rakamlarla borcunu ödeyebilecek.

Yüzde 10'u peşin ödenen 750 bin liralık borçlanma için aylık taksit 5 bin 625 lira, 900 bin liralık borçlanma için aylık taksit 6 bin 750 lira düzeyinde gerçekleşecek. Vatandaş banka kredisiyle borçlanabilecek. Kamu bankalarında yüzde 0.79 faizle, 10 yıl vadeli kredi kullanma imkânı sağlanacak.

Kalan tutara yüzde 10 peşinat (90 bin lira)

6 bin 750 liradan başlayan 10 yıl vadeli taksit.

Yüzde 0.79 faizle kredi kullanılırsa 10 yıl vadede sabit taksit aylık 11 bin 635 lira. Toplam geri ödeme ise 1 milyon 396 bin 311 lira.

e-DEVLET KENTSEL DÖNÜŞÜM YARISI BİZDEN BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

KENTSEL DÖNÜŞÜM YARISI BİZDEN PROJESİ ÖDEME PLANI

100 metrekarelik 2+1 daire

750 bin lira devletten

Kalan tutarın yüzde 10'u peşinat (75 bin lira)

5 bin 675 liradan başlayan 10 yıl vadeli taksit

Yüzde 0.79 faizle kredi kullanılırsa 10 yıl vadede sabit aylık taksit 9 bin 696 lira. Toplam geri ödeme ise 1 milyon 163 bin 592 lira.

120 metrekarelik 3+1 daire

900 bin lira devletten

KENTSEL DÖNÜŞÜM YARISI BİZDEN BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Mülk sahibi 26 Nisan- 29 Mayıs tarihleri arasında e-Devlet üzerinden başvuru yapacak.

Bakanlık uzmanları tarafından binanın ön incelemesi yapılacak ve keşif raporu hazırlanacak.

Gönüllülük esasıyla anlaşma sağlanan bina için protokol hazırlanacak, proje aşamasına geçilecek.

Ruhsat alma süreci başlayacak.

Binanın boşaltılmasıyla TOKİ eliyle başlatılacak inşa süreci en geç 2 yıl içinde tamamlanacak, bu süreçte 10 bin 500 TL taşınma ve aylık 5 bin 250 TL kira yardımı yapılacak.

KENTSEL DÖNÜŞÜM YARISI BİZDEN KİMLER BAŞVURABİLİR? BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Bakanlık olarak kentsel dönüşümde yeni bir seferberlik başlatıldığını belirterek, "Yarısı Bizden" kampanyasına katılım koşullarını resmî sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 20 soruda açıkladı. Bakan Kurum paylaşımında, "Asrın felaketi bir milat bizim için. Aynı acıyı bir daha yaşayamayız, kararlıyız, İstanbul'da Yüzyılın Dönüşümü ile sağlıksız, riskli yapı bırakmayacağız. Yarısı Bizden kampanyamızla İstanbul'umuzu birlikte dönüştüreceğiz, 20 soruda Yarısı Bizden." dedi.

1. Bu kampanya kapsamında kaç konut dönüştürülecek?

İlk yıl yerinde 200.000, rezervde 100.000 konutun dönüştürülmesi, 5 yıl içerisinde yaklaşık 1 milyon bağımsız bölümün dönüştürülmesi hedefleniyor.

2. Kampanya sadece istanbul'da mı yapılacak?

Dönüşüm kampanyası, öncelikli İstanbul'da başlatılacak olup önümüzdeki süreçte 7 bölgeye de yayılacaktır.

3. Başvuruda ücret ödenecek mi?

Başvuruda herhangi bir ücret ödenmeyecektir.

4. Başvuru tarihleri ne zaman?

Başvurular 26 Nisan – 29 Mayıs tarihleri arasında yapılacaktır.

5. Fazla başvuru olması durumunda ne yapılacak?

Fazla başvuru olması durumunda dönüştürülecek yapılar kura ile belirlenecektir. Kura sonucunda seçilemeyen başvurular, bir sonraki etap için öncelikli olacak şekilde sıralandırılacaktır.

6. Bir binadan birden fazla başvuru yapılabilecek mi?

Bir binada tapusu olan her mülkiyet sahibi başvuru yapabilir.

7. Binanın dönüşümü için tüm konut sahiplerinin onayı gerekiyor mu?

2/3 çoğunluğu sağlayan kat malikleri ile ilçelerde kurulacak irtibat ofislerinde ilgili sözleşmeler yapılacak ve dönüşüm süreci başlatılacaktır.

8. 2/3 çoğunluk kararına katılmayan vatandaşların hisseleri ne olur?

Hisseleri oranında paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile alınan karara katılmayan maliklerin arsa payları; arsa payı değeri üzerinden anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılır.

9. Birden fazla parselde, birden fazla dairesi olan başvuru yapabilir mi?

Yapabilir.

10. Hisseli tapusu olan başvuru yapabilir mi?

Yapabilir.

11. Konutlar nasıl inşa edilecek?

Kampanya dahilindeki konutlar TOKİ tarafından yapılacak.

12. Yapımdan önce zemin etüdü yapılacak mı?

Yapılacaktır.

13. Başvuruda gelir şartı olacak mı?

Olmayacak.

14.Bina ne kadar süre içerisinde tamamlanacak?

Bina boşaldıktan en geç 2 yıl sonra evler teslim edilecek.

15. Daha önde riskli yapı olduğu gerekçesiyle yıkılan binalar kampanyaya dahil midir?

Evet, riskli konutu yıkılanlar da bu kampanyadan yararlanabilir.

16. Yeni bina kaç katlı olacak?

Dönüşüme kapsamında yapılacak yapının kat adetleri parselin yürürlükteki imar planı şartlarını aşmamak şartıyla anlaşma sağlayan maliklerin kararına göre belirlenir.

17. Kapalı otopark yapılacak mı?

Parselin yürürlükteki imar planı şartları dikkate alınarak anlaşma sağlayan ev sahiplerinin kararına göre belirlenecek.

18.Dairemizi boşalttığımız süre içerisinde kira desteği olacak mı?

Yapının yıkılmasından sonra, malikin başvurusuna müteakip 5.250 lira kira, 10.500 taşınma yardımı yapılacak.

19. Başvurumu yaptım, sürecimi nasıl takip edebilirim?

Başvuru süreci, başvuru yapılan internet sitesi üzerinden takip edilecek olup, ilerlemeler kısa mesaj ve mail olarak maliklere bildirilecektir.

20.Sitede oturuyoruz, yönetimin mi yoksa maliklerin mi başvurması gerekiyor?

Başvuruyu sadece malikler yapabilir.