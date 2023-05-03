Haberler Haberler DOĞAL GAZ KARARI RESMİ GAZETE'DE | Fatura sıfırlanıyor! - Doğal gaz ne zaman ücretsiz olacak?

DOĞAL GAZ KARARI RESMİ GAZETE'DE | Fatura sıfırlanıyor! - Doğal gaz ne zaman ücretsiz olacak?

Karadeniz yerli gazı kullanıma açılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği ücretsiz doğal gazın faturaya yansıyacağı tarihler merak edilirken Resmi Gazete'de yayınlanan kararla doğal gaz faturalarının sıfırlanacağı öğrenildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, faturalarda ödenmesi gereken tutar kısmında 'sıfır' ibaresinin yer alacağını duyurdu. Peki Doğal gaz indirimi faturalara ne zaman yansıyacak? Kimler doğal gazı bedava kullanacak? Detaylar ve tüm merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2023 Çarşamba 09:50 Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2023 Çarşamba 10:00
DOĞAL GAZ KARARI RESMİ GAZETE'DE | Fatura sıfırlanıyor! - Doğal gaz ne zaman ücretsiz olacak?

DOĞAL GAZ KARARI RESMİ GAZETE'DE | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın filyosta müjdelediği ücretsiz Karadeniz doğal gazı için nefesler tutulmuşken Resmi Gazete'de yayınlanan kararla proje yürürlüğe girdi. Konuya ilişkin ilk açıklama Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den gelirken arama motorlarında araştırılan doğal gaz ne zaman ücretsiz olacak? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

DOĞAL GAZ NE ZAMAN ÜCRETSİZ OLACAK?

Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni'nde, yaptığı açıklama ile aylık ortalama 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğalgazın bedelinin 1 yıl boyunca ücretsiz olacağını belirten Başkan Erdoğan, konutlarda hem su tüketiminde hem de ısınma için kullanılan doğalgazın 1 ay boyunca ücretsiz olacağını duyurdu. Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren kararla birlikte bedava doğal gazın detayları da ortaya çıktı. Buna göre, konutlara 24 Nisan ve 31 Mayıs tarihleri arasında verilen doğalgaz ücretsiz olacak.

Ayrıca 1 Mayıs 2024 tarihine kadarki döneme ait aylık doğalgaz tüketimleri için tahakkuk edecek faturalarda 25 metreküpe kadar olan tüketim için doğalgaz bedeli alınmayacak.

1 MAYIS 2023 TARİHLİ RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYIN

ÖDENMESİ GEREKEN TUTAR '0' OLACAK

Konuya ilişkin bir açıklama da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşa verdiği ücretsiz doğalgaz müjdesinin detaylarını açıklayan Bakan Dönmez, "Doğalgaz dağıtımını yapan şirketlerin faturalama yazılımlarında bir değişikliğe gitmeleri gerekiyordu, şimdi o yazılım değişiklikleri devam ediyor. Diğer taraftan bu işlemle ilgili Cumhurbaşkanı kararı ve kararnameleri istihsal ediliyor. Ancak şunu net söyleyebilirim. Bize 24 Nisan 2023 tarihi itibarıyla doğal gaz sayaçlarında okuma yapılmaması söylendi. Ancak sehven okuma yapılmış ise de fatura iptali veya bedel iadesi yapılması da istendi. Bu süreç için fatura gidecek. Faturada kullanım miktarı, tutarı gözükecek. Fakat ödenmesi gereken kısımda 'sıfır' yazacak ve diyecek ki; Karadeniz yerli gazımız milletimize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan ise doğalgaz müjdesiyle ilgili açıklamasında şu bilgileri paylaşmıştı:

"Şimdi sizlerle ülkemizin her bir hanesindeki doğalgaz faturasını düşürecek 2 müjdeyi paylaşmak istiyorum. Birinci müjdemizi açıklıyorum: Vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğalgazı bir yıl süreyle ücretsiz veriyoruz. Aylık ortalama 25 metreküpe denk gelen mutfak ve sıcak su tüketimi için gereken doğalgazın bedeli bir yıl boyunca faturalardan düşürülecektir.

Bu aynı zamanda önümüzün yaz olduğunu dikkate alırsak pek çok hanenin neredeyse hiç doğalgaz faturası ödemeyeceği anlamına geliyor. Özellikle emeklisinden öğrencisine tüm dar gelirli vatandaşlarımızın bütçesine ücretsiz doğalgaz kullanımının önemli bir katkı yapacağına inanıyorum. İnşallah seçimlerden sonraki dönemde bunun benim vatandaşıma yansıması çok daha farklı, çok daha olumlu bir şekilde tecelli edecektir.

Şimdi de Karadeniz gazının sevincini, mutluluğunu, coşkusunu 85 milyon doya doya yaşayabilelim diye ikinci müjdemizi açıklıyorum. Bir ay boyunca Türkiye'nin tamamındaki konutların doğalgaz tüketiminden ücret almayacağız. Yani mutfağın ve sıcak suyun yanı sıra ısınma dahil doğalgaz tüketiminin tamamını bir ay süreyle ücretsiz yapıyoruz. Bu müjdemizin de milletimize hayırlı olmasını diliyorum."

DİĞER
Son dakika: Premier Lig'de Londra derbisinde Arsenal rakibi Chelsea'yi yıktı geçti! Bir ilk yaşandı...
Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi sonunda evlendi! İşte düğünden ilk kareler ve Şeyma Subaşı'nın gelinliği
G.Saray'dan tam not aldı! Şartlar zorlanacak
G.Saray'da OHAL kararı! 4 yıldızın menajerine uyarı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Nisan ayı enflasyon ne kadar oldu?
Chris Singleton kimdir?
İstanbul barajları doluluk oranı 3 Mayıs 2023
Son dakika Adana'da deprem mi oldu?
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş aradığı stoperi Konya'da buldu! Beşiktaş aradığı stoperi Konya'da buldu! 09:49
LA Lakers seride öne geçti! LA Lakers seride öne geçti! 09:43
Gran Canaria-Türk Telekom final maçı canlı izle! Gran Canaria-Türk Telekom final maçı canlı izle! 09:25
Korkutan haber! Kalp krizi geçirdi Korkutan haber! Kalp krizi geçirdi 09:25
Fırtına'nın yıldızı Rusya yolcusu! Fırtına'nın yıldızı Rusya yolcusu! 09:16
4 transfer bombası birden! Beşiktaş'ın yıldızını istiyor 4 transfer bombası birden! Beşiktaş'ın yıldızını istiyor 09:15
Daha Eski
G.Saray'dan tam not aldı! Şartlar zorlanacak G.Saray'dan tam not aldı! Şartlar zorlanacak 09:03
Derbiyi o maça benzetti! "Yine Güneş'le kazanmıştı" Derbiyi o maça benzetti! "Yine Güneş'le kazanmıştı" 08:39
Real Madrid'e R.Sociedad darbesi! Real Madrid'e R.Sociedad darbesi! 01:12
Real Madrid'e R.Sociedad darbesi! Real Madrid'e R.Sociedad darbesi! 00:56
İrfan Can Kahveci'nin cezası belli oldu! İrfan Can Kahveci'nin cezası belli oldu! 00:56
İrfan Can Kahveci'nin cezası belli oldu! İrfan Can Kahveci'nin cezası belli oldu! 00:48