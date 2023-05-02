KARAYOLLARI PERSONEL ALIMI SON DAKİKA | Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) 3000 personel alımı ne zaman? Başvuru şartları neler?

KGM PERSONEL ALIMI - Karayolları Genel Müdürlüğü 3000 yeni personel alımı yapılacağını duyurdu. 27.04.2023–02.05.2023 tarihleri arasında alınacak başvuruların şartları ve detayları merak ediliyor. Peki, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) 3000 personel alımı ne zaman? Başvuru şartları neler?

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI NE ZAMAN VE NEREDEN YAPILACAK?

Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, personel alımı için başvurular "İşkur" esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden 27 Nisan - 02 Mayıs döneminde alınacak.

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