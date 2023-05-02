Haberler Haberler KARAYOLLARI PERSONEL ALIMI SON DAKİKA | Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) 3000 personel alımı ne zaman? Başvuru şartları neler?

KARAYOLLARI PERSONEL ALIMI SON DAKİKA | Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) 3000 personel alımı ne zaman? Başvuru şartları neler?

Karayolları Genel Müdürlüğü 3000 personel alımı yapacak. KGM bünyesinde yapılacak olan işe alım haberinin ardından vatandaşlar arama motorları ve sosyal medyada detayları sorguluyor. Özellikle Karayolları personel alımı ne zaman? ve KGM başvuru şartları sorgulamaları oldukça sık yapılıyor. Peki, KGM personel alım başvurusu ne zaman yapılacak? Karayolları personel alımı yapacak mı? Karayolları Genel Müdürlüğü 3000 personel alım şartları ne? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2023 Salı 09:10 Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2023 Salı 09:40
KARAYOLLARI PERSONEL ALIMI SON DAKİKA | Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) 3000 personel alımı ne zaman? Başvuru şartları neler?

KGM PERSONEL ALIMI - Karayolları Genel Müdürlüğü 3000 yeni personel alımı yapılacağını duyurdu. 27.04.2023–02.05.2023 tarihleri arasında alınacak başvuruların şartları ve detayları merak ediliyor. Peki, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) 3000 personel alımı ne zaman? Başvuru şartları neler?

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI NE ZAMAN VE NEREDEN YAPILACAK?

Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, personel alımı için başvurular "İşkur" esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden 27 Nisan - 02 Mayıs döneminde alınacak.

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BRANŞ DAĞILIMI VE ŞARTLARI İÇİN TIKLAYIN

KGM PERSONEL ALIM BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN...

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