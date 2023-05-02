Haberler Haberler Karayolları işçi alımı başvuru ekranı açıldı! 2023 Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

Karayolları işçi alımı başvuru ekranı açıldı! 2023 Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

Karayolları Genel Müdürlüğü sürekli işçi alımı yapacağını açıkladı. İŞKUR ile Karayolları Genel Müdürlüğü'nün merkez ve taşra teşkilatı iş yerlerinde çalıştırılmak üzere totalde 3 bin işçi alımı yapılacağının duyurulması sonrası başvurunun nasıl yapılacağı araştırılmaya başlandı. Peki Karayolları işçi alımı nasıl yapılır? KGM personel alımı başvuru şartları neler?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2023 Salı 20:22
Karayolları işçi alımı başvuru ekranı açıldı: 2023 Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 3 bin personel alımı için başvuru süreci başladı. Başvurularını henüz tamamlamayan adaylar, ayrıntıları araştırıyor.

Karayolları işçi alımı başvuru ekranı açıldı: 2023 Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 3 bin personel alımı İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek.

Başvurular 27 Nisan - 02 Mayıs tarihlerinde alınacak ve 5 gün ilanda kalacak.

Karayolları işçi alımı başvuru ekranı açıldı: 2023 Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞÇİ ALIMI YAPILACAK MESLEK GRUPLARI NELER?

Ağır Makine Yağcısı, Asfalt Usta Yardımcısı, Aşçı Yardımcısı, Aşçı, Atölye Usta Yardımcısı, Bakım İşçisi, Beton Asfalt Serici Operatör Yardımcısı, Bina ve Mal Bakıcısı, Düz İşçi, Elektrik Tesisat ve Bakım Ustası, Greyder Operatörü, İş Makinesi Operatörü, Kalifiye İşçi, Makine Operatörü, Laboratuvar ve Uygulama Tesis Ustası, Marangoz, Sıhhi Tesisatçı, Sürücü Operatörü, Vinç Operatörü gibi meslek gruplarından alım yapılacak. Adaylarda aranan şartlar arasında en az İlkokul en fazla lisans mezunu olma şartı, 18-40 yaş aralığında bulunma şartı ve alınacak meslek grubuna göre yeterlilik şartları aranacak.

Karayolları işçi alımı başvuru ekranı açıldı: 2023 Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

KGM İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir.

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