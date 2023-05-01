HÜRJET VE MMU PİSTE İNDİ - SON DAKİKA | Hürjet hangardan çıktı! Başkan Erdoğan...

HÜRJET HANGAR'DAN ÇIKTI - Yerli teknolojide dev gün geldi çattı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı, savunma sanayimiz için kritik önem taşıyan Hürjet, Kaan ve Anka uçakları piste indi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Muharip Uçağımızın ismini de Kaan olarak açıkladı. Açılışın ardından vatandaşlarımı yerli jetimiz Hürjet'in özelliklerini araştırmaya başladı. Peki, Hürjet'in özellikleri ne?

HÜRJET'İN ÖZELLİKLERİ NE?

Mürettebat: 2

Uzunluk: 13,6 m (44,6 ft)

Kanat açıklığı: 9,5 m (31,2 ft)

Yükseklik: 5,1 m (16,7 ft)

Kanat alanı: 35 m2 (377 ft2)

Motor: 1 adet General Electric F404-GE-102 turbofan motor[9]

İtki: 17.600 lbf (78,3 kN)

Servis tavanı: 45.000 fit (13.716 m)

Kesintisiz dönüş: 5,5g @ 15,000 ft <0.9>

Tırmanma oranı: 39.000 fit/dk (198 m/sn)

Menzil: 1.200 deniz mili (2.222 km)

Yük kapasitesi: 6.000 pound (2.722 kg)

Azami hız: 1.4 Mach

G limitleri: +8g / -3g

ATABİLİNEN BOMBA TÜRLERİ