Haberler Haberler 💰1 DOLAR KAÇ TL? | 1 Mayıs 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

💰1 DOLAR KAÇ TL? | 1 Mayıs 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 1 Mayıs Pazartesi 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2023 Pazartesi 06:52 Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2023 Pazartesi 07:10
💰1 DOLAR KAÇ TL? | 1 Mayıs 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

1 MAYIS 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 1 Mayıs 2023 Döviz Kuru...

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ABD Doları: 19,45 (Alış) - 19,46 (Satış)

EURO: 21,42 (Alış) - 21,44 (Satış)

STERLİN: 24,37 (Alış) - 24,49 (Satış)

1 DOLAR = 19,46 TL

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👉1 Mayıs Pazartesi 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.239,57

Gram altın satış: 1.239,80

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.251,00

Çeyrek altın satış: 2.294,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 4.488,00

Yarım altın satış: 4.574,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 8.921,00

Tam altın satış: 9.038,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 9.091,00

Cumhuriyet altını satış: 9.229,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 9.207,00

Ata altın satış: 9.381,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 1 Mayıs Pazartesi günü saat 06.24 itibarıyla alınmıştır.

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