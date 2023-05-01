💰1 DOLAR KAÇ TL? | 1 Mayıs 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

1 MAYIS 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 1 Mayıs 2023 Döviz Kuru...
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ABD Doları: 19,45 (Alış) - 19,46 (Satış)
EURO: 21,42 (Alış) - 21,44 (Satış)
STERLİN: 24,37 (Alış) - 24,49 (Satış)
1 DOLAR = 19,46 TL
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👉1 Mayıs Pazartesi 2023 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.239,57
Gram altın satış: 1.239,80
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 2.251,00
Çeyrek altın satış: 2.294,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 4.488,00
Yarım altın satış: 4.574,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 8.921,00
Tam altın satış: 9.038,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 9.091,00
Cumhuriyet altını satış: 9.229,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 9.207,00
Ata altın satış: 9.381,00
NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 1 Mayıs Pazartesi günü saat 06.24 itibarıyla alınmıştır.