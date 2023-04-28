Haberler Haberler KAMU İŞÇİSİ ZAM ORANI SON DAKİKA | TÜRK-İŞ BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

KAMU İŞÇİSİ ZAM ORANI SON DAKİKA | TÜRK-İŞ BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, kamu işçileri için devam eden toplu sözleşme görüşmeleriyle ilgili detayları açıkladı. Atalay, kamu işçisi için teklif pazarlığının sürdüğünü ifade etti. Açıklamanın ardından binlerce kamu işçisi detayları araştırmaya başladı. Son dakika haberine göre, TÜRK-İŞ 15 bin lira teklif ettiğini açıkladı. Peki, Kamu işçisi zam oranı ne kadar oldu? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2023 Cuma 14:51 Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2023 Cuma 14:53
KAMU İŞÇİSİ ZAM ORANI SON DAKİKA | TÜRK-İŞ BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Son dakika haberleri... Binlerce kamu işçisini ilgilendiren kamu işçileri için devam eden toplu sözleşme görüşmeleriyle ilgili TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'dan açıklama geldi. Kamu işçileri için yeni zam teklifi açıklandı. Açıklamanın ardından arama motorları ve sosyal medyada detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, Kamu işçileri için yeni zam teklifi ne kadar? Kamu işçisi zam oranı ne kadar oldu? İşte detaylar...

KAMU İŞÇİLERİ İÇİN YENİ ZAM TEKLİFİ BELLİ OLDU MU?

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'ın açıklaması'na göre, TÜRK-İŞ 15 bin TL teklifte bulundu. Taraflar arasındaki görüşme devam ediyor.

KAMU İŞÇİSİ ZAMMI İÇİN 1 MAYIS KRİTİK TARİH

Kamudaki 700 binden fazla kamu işçisinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nden önce imzalanması bekleniyor.

ZAM HESABI NASIL YAPILMALI

Sabah'ta yer alan haberdeki detaya göre; 15 bin liralık taban brüt ücret kabul edildiğinde işçilere ödenecek net ücret ise 12.075 TL'ye çıkmış olacak. Burada hesap şöyle yapılacak:

  • Brüt ücret: 15.000 TL
  • SSK işçi kesintisi: 2.100
  • İşsizlik sig.: 150 TL
  • Gelir Vergisi: 1.912,50 TL
  • Damga vergisi: 113,85 TL
  • Asg. Ü. İstisnası: 1.276,02 TL
  • Damga V. İstisna 75,96
  • Net ödenen ücret 12.075,63 TL

DİĞER
SON DAKİKA: Dursun Özbek, TFF Başkanı'na Ali Koç için ne dedi? "Beşiktaş derbide favori çünkü..."
Müge Anlı hastalığını ilk kez canlı yayında itiraf etti! “Söylemiyordum ama söyleyeyim” deyip açıkladı! Meğer sesinin böyle çıkması...
Oliveira açıkladı! "Icardi ve Gomis olayı..."
Barça'dan F.Bahçe'ye geliyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
DİB-MBSTS NE ZAMAN?
E-YDS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
💰1 DOLAR KAÇ TL?
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI - SON DAKİKA
atv CANLI YAYIN İZLE 2022 BUGÜN 📺
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Azerbaycan GP'sinde antrenman turları tamamlandı! Azerbaycan GP'sinde antrenman turları tamamlandı! 14:45
3 ay sonra ilk kez düdük çalacak! F.Bahçe... 3 ay sonra ilk kez düdük çalacak! F.Bahçe... 14:32
Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta? Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta? 14:19
Yukatel Merkezefendi Belediyesi'nden takviye! Yukatel Merkezefendi Belediyesi'nden takviye! 14:14
Spor Toto 1. Lig’de haftanın hakemleri açıklandı! Spor Toto 1. Lig’de haftanın hakemleri açıklandı! 13:30
Lecce - Udinese maçı saat kaçta? Lecce - Udinese maçı saat kaçta? 11:29
Daha Eski
Spezia - Monza maçı saat kaçta? Spezia - Monza maçı saat kaçta? 11:32
Olaylı Real-Partizan maçıyla ilgili karar verildi! Olaylı Real-Partizan maçıyla ilgili karar verildi! 11:34
Bochum - Dortmund maçı saat kaçta? Bochum - Dortmund maçı saat kaçta? 11:40
G.Saray golcüsünü buldu! La Liga'dan geliyor G.Saray golcüsünü buldu! La Liga'dan geliyor 11:46
Boston Celtics yarı finalde! Boston Celtics yarı finalde! 12:11
2027 FIBA Dünya Kupası'nın ev sahibi açıklandı! 2027 FIBA Dünya Kupası'nın ev sahibi açıklandı! 12:14