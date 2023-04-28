KAMU İŞÇİSİ ZAM ORANI SON DAKİKA | TÜRK-İŞ BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Son dakika haberleri... Binlerce kamu işçisini ilgilendiren kamu işçileri için devam eden toplu sözleşme görüşmeleriyle ilgili TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'dan açıklama geldi. Kamu işçileri için yeni zam teklifi açıklandı. Açıklamanın ardından arama motorları ve sosyal medyada detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, Kamu işçileri için yeni zam teklifi ne kadar? Kamu işçisi zam oranı ne kadar oldu? İşte detaylar...

KAMU İŞÇİLERİ İÇİN YENİ ZAM TEKLİFİ BELLİ OLDU MU?

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'ın açıklaması'na göre, TÜRK-İŞ 15 bin TL teklifte bulundu. Taraflar arasındaki görüşme devam ediyor.

KAMU İŞÇİSİ ZAMMI İÇİN 1 MAYIS KRİTİK TARİH

Kamudaki 700 binden fazla kamu işçisinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nün 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nden önce imzalanması bekleniyor.

ZAM HESABI NASIL YAPILMALI

Sabah'ta yer alan haberdeki detaya göre; 15 bin liralık taban brüt ücret kabul edildiğinde işçilere ödenecek net ücret ise 12.075 TL'ye çıkmış olacak. Burada hesap şöyle yapılacak: