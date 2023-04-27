Haberler Haberler MSÜ AÇIKLANDI MI? MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi) sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ AÇIKLANDI MI? MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi) sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ açıklandı mı aramaları hız kazandı... Nisan ayının ilk günlerinde gerçekleşen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonrası adayların Kara, Deniz, Hava Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için bekleyişi sürüyor. 2023 MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı soruları yanıt arıyor. Sonuç sorgulama için geri sayım başladı. Peki, MSÜ sonuçları açıklandı mı? İşte, detaylar…

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2023 Perşembe 09:00 Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2023 Perşembe 09:00
MSÜ AÇIKLANDI MI? MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi) sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından 77 ilde ve 98 sınav merkezinde düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı puanları değerlendirme aşaması ardından adaylar ile paylaşılacak.

ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden sorgulamalar başlayacak. MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı sorusu gündemdeki yerini aldı. Sınavın hemen ardından adaylar ile sınav soruları ve cevapları paylaşılmıştı. Şimdi sonuçlar için geri sayım başladı.

Peki, 2023 MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı, nasıl ve nereden öğrenilir

MSÜ AÇIKLANDI MI? MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi) sonuçları ne zaman açıklanacak?

GÖZLER 2023 MSÜ SONUÇ EKRANI'NDA!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 2 Nisan 2023 tarihinde tamamlandı.

Sınav sonrası (2023-MSÜ) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10'u aşağıdaki bağlantıda erişime açıldı. Temel Soru Kitapçığı'nın görüntüleme süreci, 12 Nisan 2023 tarihi saat 23.59'da sona erdi. Şimdi gözler MSÜ sınav sonuçları ekranında!

MSÜ AÇIKLANDI MI? MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi) sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayınlanan 20223 sınav takviminde Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ) sonuçlarının açıklanacağı tarih bilgisine yer verildi.

Takvime göre, MSÜ sınav sonuçları 27 Nisan 2023 tarihinde açıklanacak.

MSÜ AÇIKLANDI MI? MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi) sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ 2023 SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır.

MSÜ AÇIKLANDI MI? MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi) sonuçları ne zaman açıklanacak?

Söz konusu işleme ÖSYM'nin resmi internet sayfası üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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