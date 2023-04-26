SON DAKİKA EYT KISMİ EMEKLİLİK VAR MI? | Kısmi emeklilik nedir, kimleri kapsıyor? - EYT 3600 kısmi emeklilik şartları, kimler başvurabilir?

SON DAKİKA EYT KISMİ EMEKLİLİK | Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi, Kahramanmaraş depreminden dolayı çalışmalarına 3 hafta ara veren meclisin açılmasıyla birlikte ilk gündem maddesi olarak mecliste görüşüldü. Meclisten geçen düzenlemenin Resmi Gazete'de yayınlanması beklenirken milyonlarca vatandaşa umut vadeden Kısmi Emeklilik de yeniden gündeme geldi. Peki EYT'de kısmi emeklili var mı? Kısmi emeklilik nedir, kimleri kapsıyor? - EYT 3600 kısmi emeklilik şartları, kimler başvurabilir? İşte detaylar...

KISMİ EMEKLİLİK NEDİR, KİMLERİ KAPSIYOR?

8 Eylül 1999 öncesinde geçerli olan düzenleme kapsamında, 3600 prim günü, 15 yıl sigortalılık süresini dolduran 50 yaş ve üzeri kadınlar ile 55 yaş ve üzeri erkek SSK'lı çalışanlar kısmi emekli olabiliyordu. Yine yaş şartları ve sigortalılık yılları aynı olmakla beraber 5 bin 400 prim gününü tamamlayan Bağ-Kur'ular'da kısmi emeklilikten yararlanabiliyordu.

EYT KISMİ EMEKLİLİK VAR MI?

EYT düzenlemesinde 3600 prim günü kapsamda yer almıyor. Kısmi emeklilikte 15 yıl ve 3600 günü dolduranlar daha fazla çalışmadan emekli olabiliyor. Bunun için yaş şartı kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 yaşını buluyor.

1999 yılından önce sigortalı olmuş olan kişiler, 3600 gün prim ödemeye bağlı olarak 15 sene kapsamında emekli olmaktadırlar.

EYT KISMİ EMEKLİLİK ŞARTLARI, KİMLER BAŞVURABİLİR?

EYT ile birlikte 8 Eylül 1999'dan önce malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası kapsamında çalışmaya başlayanların, yaş haddi aranmadın emekli olabilecekler. Prim gün sayısını ve çalışma süresini, sigortalılık süresini dolduran herkes kendi mevzuatı çerçevesinde yaşa takılmadan istisnasız emekli olabilme hakkına sahip olacaklar.

8 Eylül 1999 da dahil olmak üzere 9 Eylül 1999'dan öncesi sigortalıları kapsıyor. Teklifin yürürlük tarihinden sonra aylık bağlanması talebinde bulunanlardan yaşlılık veya emekli aylığı bağlanacak olanlar, söz konusu hükümlerde yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık veya emekli aylığından yararlanacak.

10 GÜNLÜK SÜRE 30 GÜNE ÇIKTI

AK Parti'nin verdiği değişiklik önergesiyle; ilk defa yaşlılık veya emekli aylığı bağlananlardan, yaşlılık veya emekli aylığı talebi nedeniyle işten ayrılış bildirgesi verilenlerin işten ayrılış tarihini takip eden 10 günlük süre 30 gün olarak değiştirildi. Bu kapsamda; İlk defa yaşlılık veya emekli aylığı bağlananlardan, yaşlılık veya emekli aylığı talebi nedeniyle işten ayrılış bildirgesi verilenlerin işten ayrılış tarihini takip eden 30 gün içerisinde en son çalışılan özel sektör iş yerinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlamaları halinde, çalışılmaya başlandığı tarihten itibaren, sosyal güvenlik destek primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmına isabet eden tutar Hazine tarafından karşılanacak.

EYT düzenlemesiyle 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olup kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresini tamamlayanlar emekli olabilecek.

Emekli olabilmek için işe başlama tarihine göre 5 bin ile 5 bin 975 gün arasında değişen prim günü şartını da tamamlamak gerekiyor.