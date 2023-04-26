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EYT BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI e-DEVLET | EYT sonuçları ne zaman belli olacak? - EYT emeklilik başvuru takip

Milyonlarca emeklinin beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinin meclisten geçmesinin ardından ilk başvurular tamamlandı. Bayramdan önce emekli olmak isteyen EYT'liler arama motorlarında 'EYT başvuru sonucu sorgulama ekranı e-Devlet ve EYT başvuru takip konuları ve EYT sonuçları ne zaman belli olacak? sorularının cevabı araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2023 Çarşamba 09:31 Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2023 Çarşamba 10:02
EYT BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI e-DEVLET | EYT sonuçları ne zaman belli olacak? - EYT emeklilik başvuru takip

Emeklilikte Yaşa Takılanlar tarafından, mecliste onaylanan düzenlemenin ardından yapılan emeklilik başvurularının sonucu merak ediliyor. SGK ve e-Devlet aracılığıyla yapılan emeklilik başvuruları hakkında arama motorlarında 'EYT başvuru sonucu sorgulama ekranı e-Devlet, EYT sonuçları ne zaman belli olacak? EYT emeklilik başvuru takip' konuları araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

EYT SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

EYT başvuruları sürmeye devam ederken, gözler SGK'dan gelecek sonuç duyurusuna çevrildi. EYT başvuru sonuçlarıyla ilgili henüz bir tarih açıklaması yapılmadı. Sonuçların 1 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Yani ilk başvuruda bulunan EYT'lilerin başvuru sonuçlarının önümüzdeki 7 gün içinde sonuçlanması bekleniyor.

e-DEVLET EYT BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI

EYT başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden öğrenilebiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) DYS Evrak Takip sayfasından yılı seçip SGK'ya giden belgelerinizi kontrol edebilirsiniz.

EYT ŞARTLARI NELER? EYT'YE KİMLER BAŞVURABİLİR?

8 Eylül 1999 düzenlemesi öncesindeki şartlar emeklilik için yaş şartı olmaksızın uygulanacak. Bu tarihten önce sigorta girişi olanlar kapsamda olacak.

SSK EYT ŞARTLARI

👉5.000 gün primi tamamlamak,
👉Erkeklerde 25, kadınlarda 20 yıl sigortalılık süresini doldurmak

BAĞ-KUR EYT ŞARTLARI

👉Erkeklerde 9.000 prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi
👉Kadınlarda 7.200 prim günü ve 20 yıl sigortalılık süresi şartlarını sağlayan vatandaşlar emeklilik başvurularını yapacak.

Aynı şartlar Emekli Sandığı için de geçerli sayılacak.

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