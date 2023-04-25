ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI MÜJDESİ! Başkan Erdoğan: Tüm engelli öğretmenleri atayacağız

ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI SON DAKİKA - MEB Şura Salonu'ndaki 3500 Engelli Öğretmen Ataması Töreni'nde açıklamalarda bulunan Recep Tayyip Erdoğan, engelli öğretmen ataması ile ilgili tüm detayları açıkladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Başvuran 4 bin 300 engelli öğretmenin tamamı atanacak." ifadeleri ile müjdeli haberi verdi.

BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DAN MÜJDELİ HABER GELDİ!

"Öğretmenlerimizin yüzde 75'inin bizim dönemimizde göreve başlaması önceliklerimizin en başına eğitimi yerleştirmiş olduğumuzun en göstergelerindendir. Ülkemizi bu alanda da Türkiye Yüzyılı'na hazırladık. Gecesini gündüzüne katan öğretmenlerimizin sorunlarını çözmek bize nasip oldu. Şehit öğretmenlerimizi rahmetle anmak istiyorum. Mayıs ayında 45 bin yeni sözleşmeli öğretmen ataması yapmayı planlıyoruz. Sözleşmeliden memur statüsüne geçen 93 bin 272 öğretmenimize de kadrolarının hayırlı olmasını diliyorum. Deprem bölgesindeki öğretmenlerimizin il içi yer değişikliği istekleri süratle karşılandı. Öğretmenlik Meslek Kanunu eğitimdeki en önemli reformlarımızdan biridir. Bu kanunla mali ve sosyal haklarda da önemli iyileştirmeler yaptık. Birileri ortalığı karıştırmak istedi. Yalancı yalancılığıyla kaldı. Öğretmenlerimiz kazanımlarına sıkı sıkıya sahip çıktı. Baş öğretmen ve uzman öğretmen unvanlarını alan öğretmenlerimiz mali haklarından da yararlanmaya başladı. 517 bine yakın öğretmenimizi bir kez daha tebrik ediyorum. Baş öğretmen maaşı 25 bin uzman öğretmen maaşı da 22 bin 500 lirayı buldu. Her iyileştirmeden öğretmenlerimiz de yararlanmaya devam edecektir. Başvuran 4 bin 300 engelli öğretmenin tamamı atanacak."

MİLLİ EĞİTİM BAKANI MAHMUT ÖZER'DEN DE ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI AÇIKLAMASI!

Bakan Özer: "Sayın Cumhurbaşkanımız bir müjde veriyor; 4 bin 300 öğretmen başvurmuştu, bugün 3 bin 500 atamayı gerçekleştirdik. Geriye kalan engelli öğretmelerimizi de atayacağız" ifadelerini kullandı.