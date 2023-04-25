EKPSS SONUÇ EKRANI 2023 | MEB engelli öğretmen atama sonuçları - EKPSS TERCİH SONUCU SORGULA

EKPSS SONUÇ EKRANI 2023 | Milli Eğitim Bakanlığı'nın 3 bin 500 engelli öğretmen ataması yapılacağını duyurmasının ardından EKPSS'den 50 ve üzeri puan alan adaylar, başvuru süreçlerini tamamladı. 3-7 Nisan tarihleri arasında alınan başvuruların ardından 12-15 Nisan 2023 tarihleri arasında tercihler yapıldı. 25 Nisan'da ise sonuçların kamuoyuna ilan edileceği duyurusunun ardından arama motorlarında 'EKPSS sonuç ekranı 2023, MEB engelli öğretmen atama sonuçları - EKPSS tercih sonucu sorgula' konuları araştırılıyor. İşte detaylar ve tüm merak edilenler...

MEB ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI

Atamalar 25 Nisan tarihinde gerçekleşecek. Atamalara ilişkin duyuru "http://personel.meb.gov.tr " adresinden ilan edilecek.

EKPSS TERCİH SONUCU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "EKPSS'den 50 ve üzeri puan alan adayların başvuru yapabileceğini açıklayan Özer, "Her iki yıla ait EKPSS puanı olan adayların yüksek olan EKPSS puanı ile başvuruları alınacak. 8 Mayıs'ta da daha önce açıkladığımız gibi 45 bin yeni öğretmenimizin atamalarını gerçekleştireceğiz. Atanan tüm öğretmenlerimiz, 1 Eylül itibarıyla göreve başlayacak. Eğitim ailemize katılacak tüm öğretmenlerimize hayırlı olsun." bilgisini paylaştı.

EKPSS SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİDİR?

EKPSS sonuçları 4 yıl süreyle geçerlidir.

EKPSS ATAMASI İÇİN BELİRLİ ENGEL ORANI VAR MIDIR?

Sınava girebilmek için engellinin, %40 ve üzeri engel oranının bulunması gerekmektedir.

EKPSS SORULARI ENGEL GRUPLARINDA DEĞİŞİKLİK GÖSTERİR Mİ?

Sınavda engel gruplarına göre 4 farklı test uygulanmaktadır.

Genel Engelliler (Ortapedik, Ruhsal ve Duygusal, Süreğen (kronik) hastalıklara sahip engelliler, Yaygın Gelişimsel Bozukluğu Olanlar (Otizm Spektrum Bozuklukları (OSB), Asperger, RETT Sendromu, Dezintegratif Bozukluk vb.), Özgül/Özel Öğrenme Güçlüğü Olanlar (Dikkat Eksikliği, Hiperaktivite, Disleksi vb. olanlar), Dil ve Konuşma Bozukluğu Olanlar, CP hastası olanlar.

Görme Engelliler

İşitme Engelliler

Zihinsel Engelliler

ATANAN ADAYLAR MÜLAKATA GİRECEK Mİ?

Yerleştirilen adaylar, kamu kurum ve kuruluşlarınca başka sınav veya mülakat yapılmaksızın, ilan edilmiş kadrolara atanır.

İşe yerleştirme taleplerini karşılama yetkisi hangi kurumların görevidir?

Engelli kişilerin devlet memuru olarak istihdamları Çalışma Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca; özel sektörde işçi olarak istihdamları ise; Türkiye İş Kurumu tarafından yapılmaktadır.