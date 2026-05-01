AGS NE ZAMAN 2026? AGS başvuruları ne zaman alınacak?

2026 AGS ne zaman yapılacak? Akademi Giriş Sınavı (AGS) için geri sayım başlarken, adaylar sınav tarihi ve başvuru sürecine dair detayları merak ediyor. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi doğrultusunda AGS sınav tarihi ve başvuru günleri araştırılmaya başlandı. "AGS başvuruları ne zaman başlayacak?", "2026 AGS hangi gün yapılacak?" ve "AGS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanır?" soruları gündemdeki yerini koruyor. İşte 2026 ÖSYM sınav takvimine göre Akademi Giriş Sınavı (AGS) tarihleri ve başvuru detayları...

2026 AGS SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından açıklanan 2026 yılı sınav takvimine göre, Akademi Giriş Sınavı (AGS) 12 Temmuz 2026 tarihinde yapılacak.

ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ (ÖABT) NE ZAMAN?

ÖABT 19 Temmuz 2026 tarihinde yapılacak. Sınav saat 10:15'te başlayacak.

AGS BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

Adaylar, başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirecekler. AGS başvuruları 8 - 20 Mayıs 2026 tarihleri aralığında kabul edilecek. Adaylar başvurularını, "akademibasvuru.meb.gov.tr" adresi üzerinden elektronik ortamda yapacak, adaylar sisteme e-Devlet kullanıcı bilgileriyle giriş yapacak.

AGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınavın ardından değerlendirme sürecine geçilecek ve sonuçlar 14 Ağustos tarihinde erişime açılacak.

AKADEMİ GİRİŞ SINAVI (AGS) NEDİR, KİMLER GİREBİLİR?

Milli Eğitim Akademisi Kanunu ile birlikte yürürlüğe giren AGS, öğretmen adaylarının genel yetenek, genel kültür ve eğitim bilimleri alanındaki yeterliliklerini ölçmektedir. Sınavdan geçerli puanı alan adaylar, akademi bünyesinde verilecek olan hazırlık eğitimine katılmaya hak kazanacaktır.