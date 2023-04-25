ASKERLİK YERİ SORGULAMA MAYIS 2023 | MSB yedek subay, astsubay, er sınıflandırma sonucu sorgulama e-Devlet

Mayıs ayında askere gidecek olanların beklediği son dakika açıklaması geldi. MSB, Mayıs Mayıs - Haziran - Temmuz 2023 döneminde silahaltına alınacak yedek subay, astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçlarını erişime açtı. MSB'nin duyurusunun ardından arama motorlarında 'askerlik yeri sorgulama Mayıs 2023, MSB yedek subay, astsubay, er sınıflandırma sonucu sorgulama e-Devlet' konuları araştırılıyor. İşte detaylar...
ASKERLİK YERİ SORGULAMA MAYIS 2023
Askerlik yerleri sorgulama ekranı erişime açıldı. Mayıs / Haziran / Temmuz 2023 döneminde silahaltına alınacak yedek subay / astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklandı. Asker adaylarının beklediği 2023 Mayıs celbi sınıflandırma sonuçları ve askerlik yerleri için sonuçlar, E-Devlet sınıflandırma sonuçları ekranı üzerinden açıklandı.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Mayıs / Haziran / Temmuz 2023 döneminde silahaltına alınacak yedek subay / astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları belirlenmiştir.
Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz."
e-DEVLET MSB YEDEK SUBAY ASTSUBAY ER SINIFLANDIRMA SONUCU İÇİN TIKLAYIN