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ASKERLİK YERİ SORGULAMA MAYIS 2023 | MSB yedek subay, astsubay, er sınıflandırma sonucu sorgulama e-Devlet

MSB'nin mayıs ayında askere alacağı ve Mayıs-Haziran- Temmuz aylarında silah altında olacak yedek subat, astsubay ve er sınıflandırma sonuçları belli oldu. Mayıs ayında askere gidecek vatandaşlar, 'askerlik yeri sorgulama Mayıs 2023, MSB yedek subay, astsubay, er sınıflandırma sonucu sorgulama e-Devlet' konularını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2023 Salı 12:14 Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2023 Salı 12:40
ASKERLİK YERİ SORGULAMA MAYIS 2023 | MSB yedek subay, astsubay, er sınıflandırma sonucu sorgulama e-Devlet

Mayıs ayında askere gidecek olanların beklediği son dakika açıklaması geldi. MSB, Mayıs Mayıs - Haziran - Temmuz 2023 döneminde silahaltına alınacak yedek subay, astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçlarını erişime açtı. MSB'nin duyurusunun ardından arama motorlarında 'askerlik yeri sorgulama Mayıs 2023, MSB yedek subay, astsubay, er sınıflandırma sonucu sorgulama e-Devlet' konuları araştırılıyor. İşte detaylar...

ASKERLİK YERİ SORGULAMA MAYIS 2023

Askerlik yerleri sorgulama ekranı erişime açıldı. Mayıs / Haziran / Temmuz 2023 döneminde silahaltına alınacak yedek subay / astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları açıklandı. Asker adaylarının beklediği 2023 Mayıs celbi sınıflandırma sonuçları ve askerlik yerleri için sonuçlar, E-Devlet sınıflandırma sonuçları ekranı üzerinden açıklandı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Mayıs / Haziran / Temmuz 2023 döneminde silahaltına alınacak yedek subay / astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçları belirlenmiştir.

Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz."

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