Haberler Haberler Şevval orucu nedir, ne zaman tutulur? Şevval orucuna nasıl niyet edilir? Diyanet'e göre Şevval orucunun (6 gün oruçları) fazileti ve önemi nedir?

Şevval orucu nedir, ne zaman tutulur? Şevval orucuna nasıl niyet edilir? Diyanet'e göre Şevval orucunun (6 gün oruçları) fazileti ve önemi nedir?

'Altı gün oruçları' olarak da bilinen Şevval orucuna nasıl niyet edileceği ve Şevval orucunun ne zaman tutulacağına dair detaylar araştırılmaya başladı. Şevval orucu tutmak isteyen binlerce vatandaş, 'Şevval orucu başladı mı, 6 gün oruçları ne zaman, Şevval orucunun faziletleri neler?' sorularının cevabını araştırmaya başladı. İşte Şevval orucuna dair merak edilenler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 23:33 Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2023 Pazartesi 12:22
Şevval orucu nedir, ne zaman tutulur? Şevval orucuna nasıl niyet edilir? Diyanet'e göre Şevval orucunun (6 gün oruçları) fazileti ve önemi nedir?

Şevval ayının ne zaman başladığını ve Şevval orucu için nasıl niyet edileceğini araştırmaya başlayan vatandaşlar, Şevval orucunun faziletlerini de sorgulamaya devam ediyor. Peki, Şevval orunun önemi nedir, Şevval orucu nasıl tutulur? İşte Şevval orucu, faziletleri, tarihleri hakkında detaylar...

ŞEVVAL AYI NE ZAMAN?

Ramazan ayının ardından başlayan mübarek Şevval ayı, 2 Mayıs 2022 tarihinde başlayarak 30 Mayıs itibarıyla sona erecek.

ŞEVVAL ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Şevval orucu, Ramazan'ın ardından tutulması tavsiye edilen bir oruç olarak bilinmektedir. Farz olmayan bir ibadet olan Şevval orucu, Ramazan ayından sonra tutulmaktadır. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v), "Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur." diyerek bu orucun önemine dikkat çekmiştir.

Yani Müslüman vatandaşlar, Ramazan ayının ardından gelen 30 günlük Şevval ayı içerisinde herhangi bir 6 gün oruç tutabilir.

ŞEVVAL AYI ORUCUNA NASIL NİYET EDİLİR

"Niyet ettim Allah rızası için Şevval orucu tutmaya" şeklinde niyet edebilir; Şevval ayında kaza orucu tutacaksanız; "Niyet ettim Allah rızası için Ramazan ayında tutamadığım orucumun kazasını tutmaya" diye devam edebilirsiniz.

ŞEVVAL ORUCUNUN ÖNEMİ NEDİR?

Ramazan'dan sonra Şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehaptır. Hz. Peygamber (s.a.v.), "Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur." buyurmuştur. Bu oruç peş peşe tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulabilir.

Şevval ayında nafile olarak tutulan oruç, Ramazan'da tutulmayan oruçların yerine geçmez; yani Ramazan'da tutulmayan oruçların ayrıca kaza edilmesi farzdır. Bir oruçta hem kaza hem de nafile yerine niyet edilmesi geçerli olmadığından Şevval ayında tutulan oruçta da bunlardan yalnız birine niyet etmek gerekir.

ŞEVVAL ORUCU NASIL TUTULUR?

Ramazan ayının ardından içerisine girilen Şevval ayında tutulan Şevval orucu, 6 gün boyunca devam eder. Şevval orucunu Ramazan Bayramı'nda tutmak haramdır. Şevval orucu, tıpkı Ramazan ayında tutulan oruç gibidir. İmsak vaktinde oruç başlar ve akşam ezanında oruç bozulur. Bu oruç art arda tutulabileceği gibi, ara verilerek de tutulabilir.

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