ÖTV MÜJDESİ | HANGİ ARAÇLAR MUAF OLACAK?

SON DAKİKA ÖTV AÇIKLAMASI 2023 - Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'nın Gemlik ilçesindeki SIRO Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü Temel Atma Töreni'ne katıldı. Burada önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, yeni ticari araca ÖTV muafiyeti getireceklerini kaydetti ve "Ticari aracını yenileyenlerden de ÖTV alınmayacak." dedi.

HANGİ ARAÇLARDA ÖTV KALDIRILDI?

İşte Erdoğan'ın o sözleri:

Berber, terzi, bakkal, manav, taksici, dolmuşçu gibi esnaflarımızdan gelir vergisi almayarak eşi benzeri olmayan bir düzenleme yaptık. Hali hazırda 830 bin esnafımız hem gelir vergisi muafiyetinden yararlanıyor hem de KDV ödemiyor.

Taksi, dolmuş, minibüs, midibüs, otobüs, çekici işletmeciliği, kamyonla ticari taşımacılık yapan esnafımız aynı cins taşıtlarını yenilerken ÖTV ödemeyecek.