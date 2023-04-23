Haberler Haberler 💰1 DOLAR KAÇ TL? | 23 Nisan 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

💰1 DOLAR KAÇ TL? | 23 Nisan 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 23 Nisan Pazar 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2023 Pazar 07:50 Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2023 Pazar 08:00
💰1 DOLAR KAÇ TL? | 23 Nisan 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

23 NİSAN 2023 DÖVİZ VE ALTIN KURU | İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Dolar ve Euro'nun yanı sıra altın fiyatlarını da anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 1 Dolar ne kadar? Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL? sorularının cevabını araştırıyor. İşte 23 Nisan 2023 Döviz Kuru...

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ABD Doları: 19,40 (Alış) - 19,41 (Satış)

EURO: 21,24 (Alış) - 21,25 (Satış)

STERLİN: 24,06 (Alış) - 24,18 (Satış)

1 DOLAR = 19,41 TL

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👉23 Nisan Pazar 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.236,89

Gram altın satış: 1.237,71

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.168,00

Çeyrek altın satış: 2.235,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 4.337,00

Yarım altın satış: 4.444,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 8.647,00

Tam altın satış: 8.853,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 8.945,00

Cumhuriyet altını satış: 9.080,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 8.880,00

Ata altın satış: 9.097,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 23 Nisan Pazar günü saat 06.02 itibarıyla alınmıştır.

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