AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI? 20 Nisan Perşembe - Ramazan Bayramı arifesi bankalar çalışıyor mu?

AREFE GÜNÜ BANKALAR KAÇTA KAPANACAK? - Tüm islam aleminin en önemli ibadetleri arasında yer alan oruç bugün son buluyor. Ramazan Bayramı arefe günü kamu kuruluşları ve özel sektörün çalışma saatleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Özellikle bankaların kaça kadar açık olduğu, EFT ve havale işlemlerinin gerçekleşip gerçekleşmediği merak ediliyor. Peki, Ramazan Bayramı arefe günü bankalar açık mı? Bankalar kaçta kapanacak? Arefe günü bankalar yarım gün mü? İşte detaylar...

20 NİSAN AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI? YARIM GÜN MÜ?

2023 Ramazan Bayramı arefe günü için en sık araştırılan konular arasında bankaların çalışma saatleri geliyor. Bankalar Bayram günlerinin tam gün tatil olmasına rağmen arefe günleri yarım gün açık kalıyor. Yani arefe günü bankalar öğlene kadar çalışacak.

EFT HAVALE YAPILIR MI? NE ZAMAN HESABA GEÇER?

20 Nisan öğleden önce yapılan EFT ve havale işlemleri aynı gün havale yapılan hesaba geçecek. Ancak öğlede sonra yapılan havale işlemleri ilk iş gününde hesaplara yatacak. Öğleden sonra yapacağınız EFT ve Havale işlemlerinde paranın hesaba geçeceği tarihi kontrol edebilirsiniz.

BANKALAR RAMAZAN BAYRAMI'NDA AÇIK MI?

11 ayın sultanı Ramazan'ın bitişi ile başlayan Ramazan Bayramı, resmi tatildir. Bankalar resmi tatillerde hizmet vermemektedir.

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