DSİ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI 2023 | Devlet Su İşleri personel alımı şartları - DSİ 1727 personel başvuru ekranı, branş dağılımı, kontenjan

Devlet Su İşleri'nin sürekli işçi olarak bin 727 kişiye kendi bünyesinde istihdam sağlayacağı açıklandı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'nin sosyal medya hesabından duyurduğu müjdenin ardından arama motorlarında 'Devlet Su İşleri personel alımı başvuru tarihleri, şartları - DSİ 1727 personel başvuru ekranı, branş dağılımı ve kontenjanlar' konuları en çok araştırılanlar listesine girdi. İşte merak edilenler...

DEVLET SU İŞLERİ PERSONEL ALIMI ŞARTLARI

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüzün merkez ve taşra birimlerinde görev yapmak üzere nisan ve mayıs ayı içerisinde çeşitli branşlarda 1727 sürekli işçi alımı gerçekleştireceğiz. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerine yer verdi. DSİ sürekli işçi alımı başvuru tarihleri ve şartları henüz belli olmadı. Başvuru detaylarının ilerleyen günlerde resmi internet site üzerinden açıklanması bekleniyor. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüzde istihdam edilmek üzere 1727 sürekli işçi alımı gerçekleştireceğiz.



Hayırlı, uğurlu olsun. pic.twitter.com/dSAK0ARHLo — Prof.Dr.Vahit Kirişci (@VahitKirisci) April 11, 2023

Öte yandan, DSİ'nin önceki ilanlarında aradığı şartlar şu şekildedir:

1-Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış

2-T.C. vatandaşı olmak.

3-Askerlikle ilişiği olmamak (fiilen yapmış, muaf veya tecilli olmak).

DSİ 1727 PERSONEL BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

5-Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisaklı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

6-Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.

7- Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

8-Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.

DEVLET SU İŞLERİ PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI VE KONTENJANLAR

Devlet Su İşlerinin hangi branşta kaç personeli istihdam edeceği henüz belli olmadı. Toplamda bin 727 kişiye istihdam sağlayacak olan ilan açıldığında konunun detayları belli olacak ve haberimiz güncellenecektir.