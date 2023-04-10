Haberler Haberler NİSAN AYI SED ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK? - 2023 SED yardımı bayramdan önce yatar mı? | e-Devlet SED yardımı sorgulama

NİSAN AYI SED ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK? - 2023 SED yardımı bayramdan önce yatar mı? | e-Devlet SED yardımı sorgulama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi çocuklu ailelere ödenen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı için bayram öncesi araştırmalar hız kazandı. 21 Nisan günü Ramazan Bayramı'nın ilk günü olması dolayısıyla SED ödemelerinin bayramdan önce yatıp yatmayacağını merak eden vatandaşlar arama motorlarında 'Nisan ayı SED ödemeleri ne zaman yatacak? 2023 SED yardımı bayramdan önce yatar mı? sorularının cevabını araştırıyor. İşte e-Devlet SED yardımı sorgulama ekranı ve detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2023 Pazartesi 11:23 Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2023 Pazartesi 11:30
NİSAN AYI SED ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK? - 2023 SED yardımı bayramdan önce yatar mı? | e-Devlet SED yardımı sorgulama

SED YARDIMI BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI? | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ihtiyaç sahibi, çocuklu ailelere verdiği SED yardımlarının yatacağı tarih vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Çocukların bakımında kullanılması için ailelere verilen SED ödemeleri hakkında araştırılan Nisan ayı SED ödemeleri ne zaman yatacak? 2023 SED yardımı bayramdan önce yatar mı? sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

2023 NİSAN AYI SED ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

SED başvurusu onaylanan ihtiyaç sahibi çocuklu ailelere her ay düzenli olarak ödenen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımının Nisan ayında hangi tarihte hesaplara yatacağına ilişkin açıklama henüz yapılmadı. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

SED YARDIMI NE KADAR?

SED yardımı 2023 yılında yapılan yeni yıl zammı ile birlikte, çocuk başına ortalama 2.337 TL'den 3.038 TL'ye yükseldi. Koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalaması ise 3.644 TL'den 4.853 TL'ye çıkarıldı.

e-DEVLET SED YARDIMI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

SED YARDIMINA NASIL BAŞVURULUR?

SED yardımına, İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine şahsen, dilekçeyle ve e-Devlet üzerinden elektronik ortamda başvuru yapılabilir.

📍Dilekçe

📍T.C. Kimlik Numarası beyanı,

📍Gerektiğinde alınacak sağlık raporu, öğrenci belgesi

📍İş-kur ve meslek kurslarına başvurduğuna dair belgeler istenilir. Meslek başka bilgi ve belgeleri elde edebilmek amacıyla başka araştırmalarda da bulunabilir.

e-DEVLET ÜZERİNDEN SED YARDIM BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

SED YARDIMINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetinden yararlanabilmek için koşullar;

📌Haklarında bakım tedbiri kararı verilerek sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları yanına verilebilecek çocuklar.

📌Ekonomik yoksunluk nedeniyle, desteklenmedikleri takdirde korunmaya muhtaç duruma düşecek olanlardan haklarında bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi veya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar.

📌Bakım tedbir kararlı iken yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle, sosyal hizmet kuruluşlarından veya koruyucu aile yanından ayrılanlardan iş ve meslek edinme kursuna veya eğitimlerine devam eden veya bir iş ve meslek sahibi olamayıp desteklenmedikleri takdirde muhtaç duruma düşecek olan gençler.

📌Olağanüstü bir felaket, tabii afet, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar ile hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlarla karşılaşan veya vefat eden kişilerin çocukları.

📌Talepler, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında değerlendirilmekte ve inceleme sonucu uygun görülenler desteklenmektedir.

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