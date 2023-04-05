Haberler Haberler SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT YERİ SORGULA 2023 | MEB 45 bin öğretmen ataması sözlü sınav yeri nasıl öğrenilir? - Mülakat yeri sorgulama ekranı e-Devlet

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT YERİ SORGULA 2023 | MEB 45 bin öğretmen ataması sözlü sınav yeri nasıl öğrenilir? - Mülakat yeri sorgulama ekranı e-Devlet

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öncelikli olarak deprem bölgesinde görevlendirmek üzere 45 bin öğretmene kadrosunda istihdam sağlayacağı bilgisinin ardından başvurularını yapan öğretmen adayları için mülakat yerleri belli oldu. Sözlü sınav merkezlerini merak edenlerin arama motorlarında yaptığı 'Sözleşmeli öğretmen mülakat yeri sorgula 2023, MEB 45 bin öğretmen ataması sözlü sınav yeri nasıl öğrenilir? ve Mülakat yeri sorgulama ekranı e-Devlet' sorgulamalarını haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2023 Çarşamba 09:40 Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2023 Çarşamba 09:50
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT YERİ SORGULA 2023 | MEB 45 bin öğretmen ataması sözlü sınav yeri nasıl öğrenilir? - Mülakat yeri sorgulama ekranı e-Devlet

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilecek 45 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru yapan adayların sözlü sınav merkezleri açıklandı. 4 Nisan gecesi açıklanan mülakat yerlerine adayların e-Devlet üzerinden ulaşabileceği bilgisini paylaşan MEB'in duyurusunun ardından arama motorlarında 'Sözleşmeli öğretmen mülakat yeri sorgula 2023, MEB 45 bin öğretmen ataması sözlü sınav yeri nasıl öğrenilir? ve Mülakat yeri sorgulama ekranı e-Devlet' sorgulamaları yapılıyor. İşte detaylar...

MEB 45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI SÖZLÜ SINAV YERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Millî Eğitim Bakanlığınca, 45 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru yapan adayların sözlü sınav merkezleri açıklandı. Buna göre, sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yeri bilgisi, e-devlet ekranı üzerinden sorgulanacak. Adaylar, sözlü sınav merkezlerini T.C. kimlik numarası ile öğrenebilecek.

2023 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT YERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN YAPILACAK?

Mülakat yerlerinin açıklanmasının ardından Sözlü sınavlar, 7-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek, sonuçlar ise 18 Nisan'da açıklanacak.2023 yılı öğretmen atama takvimi şöyle:

👉Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması 27/03/2023-01/04/2023

👉Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerininİlanı 04/04/2023

👉Sözlü Sınavların Yapılması 07-16/04/2023

👉Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı 18/04/2023

👉Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Alınması 24-25/04/2023

👉Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Sonuçlandırılması 28/04/2023

MÜLAKAT YERİ SORGULAMA EKRANI E-DEVLET

👉Atama Tercihlerinin Alınması 02-06/05/2023

👉Atama Sonuçlarının Açıklanması 08/05/2023

👉Göreve Başlama 01/09/2023 tarihinden itibaren

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