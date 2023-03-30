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DEPREM BÖLGESİNDE SINAVLAR YAPILACAK MI? | ÖSYM'den açıklama geldi: Hangi illerde sınavlar yapılacak?

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde sınav uygulamalarını yapmama kararı alan ÖSYM, yeni kararını son dakika haberi olarak duyurdu. Deprem bölgesinde bulunan 4 ilde Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim öğretime başlaması kararının ardından yeniden sınav yapılacağını duyuran ÖSYM'nin açıklamasının ardından 'Deprem bölgesinde sınavlar yapılacak mı? Hangi illerde sınavlar yapılacak?' sorularının cevabı araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2023 Perşembe 10:55 Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2023 Perşembe 11:10
DEPREM BÖLGESİNDE SINAVLAR YAPILACAK MI? | ÖSYM'den açıklama geldi: Hangi illerde sınavlar yapılacak?

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ'da olağanüstü hal ilan edildi. Yıkımın yüksek oranda olduğu illerde eğitim öğretime ara verilirken ÖSYM, 4 ilde sınav uygulamalarını gerçekleştirmeme kararı almıştı. Ancak yapılan son açıklama ile bu bölgelerde Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim öğretime başlaması ile tekrar sınav uygulaması yapmaya başlayacağı kamuoyuna duyuruldu. Peki 'Deprem bölgesinde sınavlar yapılacak mı? Hangi illerde sınavlar yapılacak?

'DEPREM BÖLGESİNDE SINAVLAR YAPILACAK MI?

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da da yapılmasına karar verildiğini bildirdi.
ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'un açıklaması şöyle:

Deprem sebebiyle Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da Sınav uygulaması yapmama kararı alan ÖSYM, deprem bölgesindeki dört ilde yapılan incelemeler ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim öğretime başlaması ile tekrar sınav uygulaması yapmaya başlayacak.

DEPREM BÖLGESİNDE HANGİ İLLERDE SINAVLAR YAPILACAK?

ÖSYM'nin açıklamasına göre, sınav yapılacak 4 il şöyle:

  • HATAY
  • MALATYA
  • KAHRAMANMARAŞ
  • ADIYAMAN
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