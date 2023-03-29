TOGG ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN? | TOGG kura çekilişi saat kaçta? - TOGG T10X dijital kura ne zaman, saat kaçta çekilecek?

TOGG ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN? | Milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği yerli ve milli araç TOGG için beklenen an geldi. 27 Mart Pazartesi günü ön sipariş sürecinin sona ermesiyle birlikte kura çekilişi de merak konusu oldu. TOGG'un ilk modeli olan C-segment, elektrikli SUV modeli 'T10X' için kura çekilişi yapılmasını bekleyen vatandaşların arama motorlarında yaptığı TOGG kura çekilişi saat kaçta? - TOGG T10X dijital kura ne zaman, saat kaçta çekilecek? sorgulamalarını haberimizde derledik. İşte detaylar...

TOGG T10X DİJİTAL KURA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA ÇEKİLECEK?

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG için kura çekilişi 29 Mart 2023'te gerçekleştirilecek. . Ancak TOGG kura çekilişinin saat kaçta yapılacağı henüz belli olmadı.

Çekilişe katılacak kullanıcıların sıralı listesi çekiliş öncesinde Togg tarafından yayınlanacak. Çekiliş sonlandığında kazanan kullanıcılar akıllı cihazlarının teslimat tarihi geldiğinde, ön ödeme tutarı düşülmüş bir şekilde kalan ödemelerini yapacak.

TOGG T10X NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

2023 yılı için planlanan teslimatlarda iptallerin yaşanması halinde, söz konusu yedek listedeki kullanıcılar devreye alınacak. T10X'in 0-100 km/s hızlanması 4,8 saniye olan, 700 Nm tork üreten çift motorlu 435 beygir gücündeki AWD (all-wheel drive) versiyonu ise 29 Ekim 2023 tarihi itibarıyla teslim edilmeye başlanacak olan 100. Yıl Özel Serisiyle birlikte yollara çıkacak.

2023 yılı teslimatları için yedek listeden asıl listeye geçemeyenler 2024 yılı ocak ayı itibarıyla belirlenecek yeni paket ve konfigürasyon seçenekleriyle T10X sipariş edebilecek. Togg T10X modelinin V1 donanımlı 314 kilometre menzile sahip versiyonun fiyatı 953 bin TL, V2 donanımlı 314 kilometre menzile sahip versiyonun fiyatı 1 milyon 55 bin TL ve V2 donanımlı 523 km menzilli versiyonun fiyatı 1 milyon 215 bin TL fiyat etiketiyle ön siparişe çıkmıştı.

Yapılacak çekiliş kapsamında, öncelikle nisan ayından itibaren V2 donanımlı 523 kilometre menzilli T10X'ler teslim edilecek. V1 ile V2 donanımlı 314 km menzile sahip versiyonlu Togg T10X'lerin teslimatları Temmuz 2023'te başlayacak. V1 donanımlı 314 kilometre menzile sahip 953 bin TL'lik T10X'in teslimat dönemi ise Kasım 2023. Fiyatlar araçların teslim edildiği dönemdekş şartlara göre değişkenlik gösterebilecek.

KAPORA İADE EDİLECEK

Bu siparişi verenler, 2024 yılı Haziran ayına kadar herhangi bir çekilişe girmeden araçlarını teslim alabilecek. Listelerde yer alamayan kullanıcıların yaptığı 60 bin TL'lik kapora ise hesaplarına iade edilecek.

Ön sipariş dönemi sonunda noter huzurunda yapılacak çekilişle, sipariş hakkı kazananlar teslimat önceliğiyle birlikte belirlenecek. Teslimat tarihi belirlenirken seçilen versiyonun yaklaşık teslimat dönemi ile kullanıcının çekiliş sıralamasındaki yeri dikkate alınacak.

TOGG FİYAT LİSTESİ

🚗V1 RWD Standart Menzil 953 bin lira

🚗V2 RWD Standart Menzil 1 milyon 55 bin lira

🚗V2 RWD Uzun Menzil 1 milyon 215 bin lira