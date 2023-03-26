YÖKDİL SORU VE CEVAP ANAHTARI! 2023-YÖKDİL/1 soru ve cevapları açıklandı mı? | Yökdil sınavı soru kitapçığı - 2023 YÖKDİL PDF indir

YÖKDİL SORU VE CEVAP ANAHTARI | Yükseköğretim Kurumları'nca düzenlenen yılın ilk sınavı 2023-YÖKDİL/1, 138 binden fazla adayın katılımıyla gerçekleşti. Kahramanmaraş merkezli deprem felaketleri nedeniyle belirlenen tarihte yapılmayarak ertelenen YÖKDİL için adayların geri sayımı sona ererken bu kez de soru kitapçığı ve cevap anahtarı için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki 2023-YÖKDİL/1 soru ve cevapları açıklandı mı? İşte detaylar...

2023-YÖKDİL/1 SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM'den Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı soruları ve cevap anahtarının ne zaman açıklanacağına dair bir duyuru gelmedi. Fakat genellikle soru ve cevap anahtarı aynı gün paylaşılıyor. Bu kapsamda, 2023-YÖKDİL/1'in soru kitapçığı ve cevap anahtarının 27 Mart Pazar günü açıklanması bekleniyor.

2023-YÖKDİL-1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2023 sınav takvimine göre YÖKDİL sonuçları 14 Nisan 2023 Cuma günü açıklanacak.

YÖKDİL PUANININ GEÇERLİLİK SÜRESİ NE KADARDIR?

Yüksek lisans ve doktora başvurularında kullanılacak puanın geçerlik süresi 5 yıldır. Öğretim üyeleri ile doçentlik başvurularında YÖKDİL puanının aynen YDS gibi belirli bir zaman sınırlaması bulunmamaktadır.

YÖKDİL SINAV PUANI NASIL HESAPLANIR?

Cevap kâğıtları, ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.

Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.

Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden sınav puanları hesaplanacaktır.

YÖKDİL PUANI NE İŞE YARAR?

Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularda (araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman, uzman, çevirici)

Yüksek lisans ve doktora öğrencisi olmak için yapılan başvurularda

Doçentlik sınav başvurusunda

Yabancı dille eğitim verilen üniversitelerde aranan dil kriterlerinde adayların YÖKDİL puanı dikkate alınır.