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MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA | Milli Savunma Üniversitesi sınav giriş belgesi nasıl alınır? MSÜ sınav yerleri belli oldu mu?

Milli Savunma Üniversitesi sınavına sayılı günler kala birçok aday, MSÜ sınava giriş yerlerini öğrenmek için araştırmalara başladı. Her yıl ÖSYM tarafından düzenlenen ve 81 ilden binlerce adayın katılım sağladığı MSÜ sınavı yerleri belli oldu mu? MSÜ sınav giriş yerleri nasıl sorgulanır? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2023 Perşembe 17:40
MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA | Milli Savunma Üniversitesi sınav giriş belgesi nasıl alınır? MSÜ sınav yerleri belli oldu mu?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için geri sayım devam ediyor. 2 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek sınavın giriş belgeleri belli oldu mu? Adaylar, MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama ekranını araştırmaya başladı. Peki, M MSÜ sınavı yerleri belli oldu mu? MSÜ sınav giriş yerleri nasıl sorgulanır? İşte detaylar...

MSÜ SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-MSÜ Sınavı için adaylar, 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

MSÜ SINAVI KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

Milli Savunma Üniversitesi sınavı saat 10:15'te başlayacak ve 165 dakika sürecek. Sınav sonuçları yalnızca sınavın yapıldığı yıl için geçerli sayılacak. Bu sınavın sonuçları diğer yükseköğretim kurumlarına yerleştirme, yatay geçiş, dikey geçiş vb. işlemlerde kullanılmayacak.

Sınava katılacak adaylar, Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak
üzere toplam 120 soru cevaplayacak ve kendilerine bunun için 165 dakika tanınacak. 13.00 itibarıyla sınav sona erecek.

MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

MSÜ SINAV BELGESİ NASIL SORGULANIR? MSÜ SINAV GİRİŞ YERLERİ...

Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, sınavın yapılacağı hafta içinde T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden alabilecek. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacaktır.

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