Haberler Haberler SON DEPREMLER! | 22 Mart'ta meydana gelen depremler! - Artçı depremlerin büyüklükleri...

SON DEPREMLER! | 22 Mart'ta meydana gelen depremler! - Artçı depremlerin büyüklükleri...

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerindeki iki büyük depremin ardından ülke çapında artçı sarsıntılar devam ediyor. Merkezüssü Kahramanmaraş'ın yanı sıra 11 ilde daha yıkıcı etkilere sebep olan depremler, fay hatlarında yeni hareketlenmelere sebep olurken gece saatlerinde Afganistan'da yaşanan depremde can kayıplarının olduğu öğrenildi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın verileriyle 22 Mart'ta meydana gelen depremler ve artçı depremlerin büyüklüklerini haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2023 Çarşamba 08:10 Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2023 Çarşamba 08:30
SON DEPREMLER! | 22 Mart'ta meydana gelen depremler! - Artçı depremlerin büyüklükleri...

22 MART SON DEPREMLER | Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı depremin ardından artçı sarsıntılar, ülke genelinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Özellikle depremin merkezüssü Kahramanmaraş başta olmak üzere Hatay, Malatya, Elazığ gibi sarsıntıdan yıkıcı hasarlar alan kentlerde artçıların şiddeti 5'in üzerine çıkarken yaşanan son depremler de vatandaşlar tarafından sık sık araştırılıyor. Son olarak gece saatlerinde Afganistan merkezli meydana gelen depremde ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi. Pakistan, Tacikistan ve Himdistan gibi çevre ülkelerden hissedilen sarsıntının şiddet 6,5 olarak duyuruldu. İşte 22 Mart Çarşamba son depremler ve artçılar...

22 MART'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinde, yaşanan son depremlerin büyüklüğü, derinliği, saati ve merkezüssü ölçülerek kaydedilmektedir.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

NOT: Görselde 4.5 ve üzeri şiddete sahip depremler turuncu, 4.0 ve üzeri yeşil, 3.5 ve üzeri mavi, 3.0 ve üzeri şiddetteki depremler ise sarı renkle gösterilmiştir.

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