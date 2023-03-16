SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? | Bolu'da deprem mi oldu? Nerede, şiddeti kaç? AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? | AFAD'ın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bolu'da korkutan bir deprem hissedildi. Başta merkezüssü olmak üzere İstanbul, Düzce, Ankara, Kocaeli, Sakarya gibi çevre illerden de hissedilen sarsıntının ardından arama motorlarında 'Son dakika deprem mi oldu? Bolu'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? - 16 Mart AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler' konuları araştırılıyor.

BOLU'DA DEPREM Mİ OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE?

AFAD'ın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bolu'nun Merkez ilçesinde, 4,8 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Saat 13.55'te yaşanan depremin derinliği ise 8,13 km olarak ölçüldü. Çevre illerden de hissedilen sarsıntının ardından Kandilli Rasathanesi'nden yapılan ölçümde de depremin şiddeti ve merkezüssü doğrulandı.

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