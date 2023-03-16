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SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? | Bolu'da deprem mi oldu? Nerede, şiddeti kaç? AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem

AFAD'ın aktardığı son dakika bilgisine göre, Bolu ve çevre illerden hissedilen bir deprem meydana geldi. Bolu'nun merkezüssü olduğu depreme ilişkin henüz açıklama gelmezken İstanbul, Ankara, Düzce, Kocaeli, Sakarya gibi çevre illerden de hissedilen depremin ardından vatandaşlar arama motorlarında 'Son dakika deprem mi oldu? Bolu'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? - 16 Mart 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler' konuları araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2023 Perşembe 14:08 Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2023 Perşembe 14:10
SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? | Bolu'da deprem mi oldu? Nerede, şiddeti kaç? AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? | AFAD'ın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bolu'da korkutan bir deprem hissedildi. Başta merkezüssü olmak üzere İstanbul, Düzce, Ankara, Kocaeli, Sakarya gibi çevre illerden de hissedilen sarsıntının ardından arama motorlarında 'Son dakika deprem mi oldu? Bolu'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? - 16 Mart AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler' konuları araştırılıyor.

BOLU'DA DEPREM Mİ OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE?

AFAD'ın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bolu'nun Merkez ilçesinde, 4,8 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Saat 13.55'te yaşanan depremin derinliği ise 8,13 km olarak ölçüldü. Çevre illerden de hissedilen sarsıntının ardından Kandilli Rasathanesi'nden yapılan ölçümde de depremin şiddeti ve merkezüssü doğrulandı.

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