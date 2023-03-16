BOLU HANGİ FAY HATTI ÜZERİNDE? | Batı Anadolu, Doğu Anadolu ve Kuzey Anadolu fayı üstündeki iller - Bolu ile İstanbul aynı fay mı?

BOLU HANGİ FAY HATTI ÜZERİNDE? | AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Bolu'nun merkez ilçesinde, saat 13.55'te korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD'ın 4,8 şiddetinde duyurduğu sarsıntı Kandilli Rasathanesi tarafından ise 4,7 olarak ölçüldü. Yerin 9,12 km derinliğinde meydana gelmesine rağmen İstanbul, Ankara, Sakarya, KOcaeli ve Düzce gibi çevre illerden hissedilen sarsıntının ardından arama motorlarında Bolu hangi fay hattı üzerinde? Batı Anadolu, Doğu Anadolu ve Kuzey Anadolu fayı üstündeki iller - Bolu ile İstanbul aynı fay mı? soruları araştırılıyor. İşte detaylar...

BOLU HANGİ FAY HATTI ÜZERİNDE?

AFAD'ın hazırladığı deprem risk haritasına göre, Bolu deprem afeti açısından birinci riskli bölgeler arasında yer alıyor. Düzce ve Bolu bölgesi sismik olarak oldukça aktiftir. Düzce kent merkezinin 100 km doğu ve batısında Kuzey Anadolu Fay Zonu üzerinde tarihsel ve aletsel dönemde birçok deprem olmuştur. Bolu birinci derece deprem bölgesi olan iller arasında yer almaktadır.

BOLU İLE İSTANBUL'UN ALTINDAN AYNI FAY MI GEÇİYOR?

Bolu ile İstanbul Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde yer almaktadır. Bu fay hattı üzerinde yer alan diğer iller aşağıda belirtilmiştir:

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KUZEY ANADOLU FAY HATTININ ÜZERİNDE YER ALAN İLLER

Doğu Anadolu Fay Hattı, Anadolu Levhası ve Arap Levhası sınırı boyunca uzanır. İran-Irak sınırında yer alan ve Afrika levhasının ana parçalarından biri olan Bitlis-Zagros Fay Hattı ise, Türkiye'nin doğusuna itme kuvveti uygulamaktadır ve bu yüzden dalma-batma zonu gerçekleşmekte, bu sebepten dolayı Doğu Anadolu Bölgesi her yıl birkaç milimetre yükselmektedir.

Bu iller: Aksaray, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bolu, Burdur, Bursa, Denizli, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Hakkari, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Osmaniye, Sakarya ve Tokat.

BATI ANADOLU FAY HATTININ ÜZERİNDE YER ALAN İLLER

Batı Anadolu Fay Hattı (BAF), Anadolu'nun batısında doğu-batı uzanışlı, kuzeyden-güneye doğru sıralanan pek çok faydan oluşan deprem alanıdır. Doğu Anadolu ile Kuzey Anadolu Fay Hatları yanal atılımlarla gerçekleşirken, Batı Anadolu Fay Hattı ise normal faylarla gerçekleşerek Ege'nin genişlemesine sebep olmaktadır. Ülkemizdeki en aktif ve tehlikeli olan fay hattı Kuzey Anadolu Fay Hattı olarak görülse bile en aktif olanı Batı Anadolu Fay Hattı'dır.

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DOĞU ANADOLU FAY HATTI ÜZERİNDE YER ALAN İLLER

Doğu Anadolu Fay Hattı, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ, Bingöl, Muş'a kadar devam ettikten sonra Erzincan'dan itibaren Kuzey Anadolu Fay Hattı ile birleşir.